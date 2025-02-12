https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998901926.html

Число пострадавших при атаках ВСУ в Горловке возросло до 13

Число пострадавших при атаках ВСУ в Горловке возросло до 13 - РИА Новости, 12.02.2025

Число пострадавших при атаках ВСУ в Горловке возросло до 13

Число пострадавших мирных жителей в результате атаки ВСУ по Горловке в ДНР увеличилось до 13, включая двух подростков, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:41:00+03:00

2025-02-12T16:41:00+03:00

2025-02-12T16:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате атаки ВСУ по Горловке в ДНР увеличилось до 13, включая двух подростков, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что вследствие атак ВСУ по Горловке пострадали восемь человек, среди них два жителя Мариуполя. "По состоянию на сейчас в результате украинской вооружённой агрессии в Горловке ранены 13 мирных граждан. Среди них два подростка", - написал Приходько. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщали, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке свыше 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, а также атаковали город при помощи дронов-камикадзе и сбрасывали взрывоопасные предметы. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998887136.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия, россия