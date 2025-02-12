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Число пострадавших при атаках ВСУ в Горловке возросло до 13 - РИА Новости, 12.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998901926.html
Число пострадавших при атаках ВСУ в Горловке возросло до 13
Число пострадавших при атаках ВСУ в Горловке возросло до 13 - РИА Новости, 12.02.2025
Число пострадавших при атаках ВСУ в Горловке возросло до 13
Число пострадавших мирных жителей в результате атаки ВСУ по Горловке в ДНР увеличилось до 13, включая двух подростков, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:41:00+03:00
2025-02-12T16:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате атаки ВСУ по Горловке в ДНР увеличилось до 13, включая двух подростков, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что вследствие атак ВСУ по Горловке пострадали восемь человек, среди них два жителя Мариуполя. "По состоянию на сейчас в результате украинской вооружённой агрессии в Горловке ранены 13 мирных граждан. Среди них два подростка", - написал Приходько. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщали, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке свыше 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, а также атаковали город при помощи дронов-камикадзе и сбрасывали взрывоопасные предметы. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998887136.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
Число пострадавших при атаках ВСУ в Горловке возросло до 13

Мэр Приходько: к пострадавшим при атаках на Горловку прибавились два подростка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате атаки ВСУ по Горловке в ДНР увеличилось до 13, включая двух подростков, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее мэр сообщал, что вследствие атак ВСУ по Горловке пострадали восемь человек, среди них два жителя Мариуполя.
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"По состоянию на сейчас в результате украинской вооружённой агрессии в Горловке ранены 13 мирных граждан. Среди них два подростка", - написал Приходько.
В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщали, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке свыше 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, а также атаковали город при помощи дронов-камикадзе и сбрасывали взрывоопасные предметы.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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