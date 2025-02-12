https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998893859.html

Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Горловке увеличилось до восьми

Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Горловке увеличилось до восьми - РИА Новости, 12.02.2025

Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Горловке увеличилось до восьми

Два жителя Мариуполя пострадали в Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ, таким образом, число пострадавших в Горловке... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:13:00+03:00

2025-02-12T16:13:00+03:00

2025-02-12T16:17:00+03:00

горловка

мариуполь

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

иван приходько

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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Два жителя Мариуполя пострадали в Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ, таким образом, число пострадавших в Горловке увеличилось до восьми, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее он заявлял, что в результате вооруженной украинской агрессии пострадали шесть мирных жителей. Он также сообщал, что украинские войска атаковали два автобуса в Никитовском районе Горловки."В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в Горловке ранены два мирных жителя Мариуполя", - написал Приходько.Он также сообщил, что вследствие обстрела жилмассива "Комсомолец" повреждения получила инфраструктура теплоснабжающей организации.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250212/dnr-1998889200.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

мариуполь

донецкая народная республика

россия

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горловка, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, иван приходько