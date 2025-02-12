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Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Горловке увеличилось до восьми - РИА Новости, 12.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 12.02.2025 (обновлено: 16:17 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998893859.html
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Горловке увеличилось до восьми
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Горловке увеличилось до восьми - РИА Новости, 12.02.2025
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Горловке увеличилось до восьми
Два жителя Мариуполя пострадали в Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ, таким образом, число пострадавших в Горловке... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:13:00+03:00
2025-02-12T16:17:00+03:00
горловка
мариуполь
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
иван приходько
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Два жителя Мариуполя пострадали в Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ, таким образом, число пострадавших в Горловке увеличилось до восьми, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее он заявлял, что в результате вооруженной украинской агрессии пострадали шесть мирных жителей. Он также сообщал, что украинские войска атаковали два автобуса в Никитовском районе Горловки."В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в Горловке ранены два мирных жителя Мариуполя", - написал Приходько.Он также сообщил, что вследствие обстрела жилмассива "Комсомолец" повреждения получила инфраструктура теплоснабжающей организации.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250212/dnr-1998889200.html
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горловка
мариуполь
донецкая народная республика
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горловка, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, иван приходько
Горловка, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Иван Приходько
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Горловке увеличилось до восьми

Мэр Приходько: при атаке дрона в Горловке пострадали два жителя Мариуполя

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Два жителя Мариуполя пострадали в Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ, таким образом, число пострадавших в Горловке увеличилось до восьми, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее он заявлял, что в результате вооруженной украинской агрессии пострадали шесть мирных жителей. Он также сообщал, что украинские войска атаковали два автобуса в Никитовском районе Горловки.
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"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в Горловке ранены два мирных жителя Мариуполя", - написал Приходько.
Он также сообщил, что вследствие обстрела жилмассива "Комсомолец" повреждения получила инфраструктура теплоснабжающей организации.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаМариупольДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияИван Приходько
 
 
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