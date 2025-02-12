https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998886010.html

Дрон ВСУ атаковал еще один автобус в Горловке

Дрон ВСУ атаковал еще один автобус в Горловке - РИА Новости, 12.02.2025

Дрон ВСУ атаковал еще один автобус в Горловке

Украинские войска вновь атаковали автобус в Никитовском районе Горловки в ДНР при помощи беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:37:00+03:00

2025-02-12T15:37:00+03:00

2025-02-12T15:46:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

иван приходько

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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали автобус в Никитовском районе Горловки в ДНР при помощи беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее он заявлял, что ВСУ атаковали автобус на Гольмовском повороте Никитовского района."Дрон вооруженных формирований Украины нанес удар по автобусу маршрута № 100 в Никитовском районе Горловки", - написал Приходько.Ранее в среду он отмечал, что в небе над Горловкой зафиксирована повышенная активность беспилотников ВСУ, преимущественно FPV-дронов.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250212/pushilin-1998741157.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, иван приходько