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Дрон ВСУ атаковал еще один автобус в Горловке - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:37 12.02.2025 (обновлено: 15:46 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998886010.html
Дрон ВСУ атаковал еще один автобус в Горловке
Дрон ВСУ атаковал еще один автобус в Горловке - РИА Новости, 12.02.2025
Дрон ВСУ атаковал еще один автобус в Горловке
Украинские войска вновь атаковали автобус в Никитовском районе Горловки в ДНР при помощи беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:37:00+03:00
2025-02-12T15:46:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
иван приходько
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали автобус в Никитовском районе Горловки в ДНР при помощи беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее он заявлял, что ВСУ атаковали автобус на Гольмовском повороте Никитовского района."Дрон вооруженных формирований Украины нанес удар по автобусу маршрута № 100 в Никитовском районе Горловки", - написал Приходько.Ранее в среду он отмечал, что в небе над Горловкой зафиксирована повышенная активность беспилотников ВСУ, преимущественно FPV-дронов.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250212/pushilin-1998741157.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, иван приходько
Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Иван Приходько
Дрон ВСУ атаковал еще один автобус в Горловке

Мэр Приходько: дрон ВСУ ударил по автобусу в Никитовском районе Горловке

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали автобус в Никитовском районе Горловки в ДНР при помощи беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее он заявлял, что ВСУ атаковали автобус на Гольмовском повороте Никитовского района.
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"Дрон вооруженных формирований Украины нанес удар по автобусу маршрута № 100 в Никитовском районе Горловки", - написал Приходько.
Ранее в среду он отмечал, что в небе над Горловкой зафиксирована повышенная активность беспилотников ВСУ, преимущественно FPV-дронов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияИван Приходько
 
 
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