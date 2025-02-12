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Число пострадавших при атаках ВСУ на Горловку возросло до шести
Число пострадавших при атаках ВСУ на Горловку возросло до шести - РИА Новости, 12.02.2025
Число пострадавших при атаках ВСУ на Горловку возросло до шести
Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела украинскими военными Горловки в ДНР увеличилось до шести, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:10:00+03:00
2025-02-12T15:10:00+03:00
2025-02-12T15:48:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела украинскими военными Горловки в ДНР увеличилось до шести, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее власти сообщали, что в центре города после обстрела с позиций вооруженных формирований Украины ранены четыре человека, еще один – в результате артобстрела на рынке в жилом массиве Комсомолец."Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до шести", - написал Приходько.В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщали, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, а также атаковали при помощи дронов-камикадзе и сбрасывали взрывоопасные предметы.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250212/plennyy-1998757463.html
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Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Иван Приходько
Число пострадавших при атаках ВСУ на Горловку возросло до шести
Мэр Приходько: при атаках ВСУ на Горловку пострадали шестеро мирных жителей