https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998878080.html

Число пострадавших при атаках ВСУ на Горловку возросло до шести

Число пострадавших при атаках ВСУ на Горловку возросло до шести - РИА Новости, 12.02.2025

Число пострадавших при атаках ВСУ на Горловку возросло до шести

Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела украинскими военными Горловки в ДНР увеличилось до шести, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:10:00+03:00

2025-02-12T15:10:00+03:00

2025-02-12T15:48:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

иван приходько

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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела украинскими военными Горловки в ДНР увеличилось до шести, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее власти сообщали, что в центре города после обстрела с позиций вооруженных формирований Украины ранены четыре человека, еще один – в результате артобстрела на рынке в жилом массиве Комсомолец."Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до шести", - написал Приходько.В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщали, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, а также атаковали при помощи дронов-камикадзе и сбрасывали взрывоопасные предметы.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250212/plennyy-1998757463.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, россия, иван приходько