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Число пострадавших при атаках ВСУ на Горловку возросло до шести - РИА Новости, 12.02.2025
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15:10 12.02.2025 (обновлено: 15:48 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998878080.html
Число пострадавших при атаках ВСУ на Горловку возросло до шести
Число пострадавших при атаках ВСУ на Горловку возросло до шести - РИА Новости, 12.02.2025
Число пострадавших при атаках ВСУ на Горловку возросло до шести
Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела украинскими военными Горловки в ДНР увеличилось до шести, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:10:00+03:00
2025-02-12T15:48:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
иван приходько
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела украинскими военными Горловки в ДНР увеличилось до шести, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее власти сообщали, что в центре города после обстрела с позиций вооруженных формирований Украины ранены четыре человека, еще один – в результате артобстрела на рынке в жилом массиве Комсомолец."Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до шести", - написал Приходько.В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщали, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, а также атаковали при помощи дронов-камикадзе и сбрасывали взрывоопасные предметы.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250212/plennyy-1998757463.html
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, россия, иван приходько
Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Иван Приходько
Число пострадавших при атаках ВСУ на Горловку возросло до шести

Мэр Приходько: при атаках ВСУ на Горловку пострадали шестеро мирных жителей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела украинскими военными Горловки в ДНР увеличилось до шести, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее власти сообщали, что в центре города после обстрела с позиций вооруженных формирований Украины ранены четыре человека, еще один – в результате артобстрела на рынке в жилом массиве Комсомолец.
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Военные ВСУ устали от боев, заявил украинский пленный
Вчера, 05:41
"Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до шести", - написал Приходько.
В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщали, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, а также атаковали при помощи дронов-камикадзе и сбрасывали взрывоопасные предметы.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияИван Приходько
 
 
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