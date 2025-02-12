https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998874163.html

ВСУ сбросили еще один взрывоопасный предмет на Горловку

ВСУ сбросили еще один взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 12.02.2025

ВСУ сбросили еще один взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщается в Telegram-канале управления администрации главы и правительства... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:57:00+03:00

2025-02-12T14:57:00+03:00

2025-02-12T14:57:00+03:00

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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщается в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее в среду управление сообщало, что ВСУ в 13.20 сбросили взрывоопасные предметы с дронов на центр Горловки. "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении. Мэр города Иван Приходько также сообщил в Telegram-канале, что в результате атаки дрона на Никитовский район повреждения получила котельная. По его словам, над Горловкой зафиксирована повышенная активность украинских беспилотников, преимущественно FPV-дронов. Кроме того, по данным управления, ВСУ в 14.30 выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по этому же району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998869223.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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в мире, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия