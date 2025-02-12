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ВСУ сбросили еще один взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:57 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998874163.html
ВСУ сбросили еще один взрывоопасный предмет на Горловку
ВСУ сбросили еще один взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 12.02.2025
ВСУ сбросили еще один взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщается в Telegram-канале управления администрации главы и правительства... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:57:00+03:00
2025-02-12T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщается в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее в среду управление сообщало, что ВСУ в 13.20 сбросили взрывоопасные предметы с дронов на центр Горловки. "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении. Мэр города Иван Приходько также сообщил в Telegram-канале, что в результате атаки дрона на Никитовский район повреждения получила котельная. По его словам, над Горловкой зафиксирована повышенная активность украинских беспилотников, преимущественно FPV-дронов. Кроме того, по данным управления, ВСУ в 14.30 выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по этому же району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998869223.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ сбросили еще один взрывоопасный предмет на Горловку

СЦКК: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Никитовский район Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщается в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Ранее в среду управление сообщало, что ВСУ в 13.20 сбросили взрывоопасные предметы с дронов на центр Горловки.
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В Горловке обнаружили суббоеприпасы ВСУ
Вчера, 14:47
"Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении.
Мэр города Иван Приходько также сообщил в Telegram-канале, что в результате атаки дрона на Никитовский район повреждения получила котельная. По его словам, над Горловкой зафиксирована повышенная активность украинских беспилотников, преимущественно FPV-дронов.
Кроме того, по данным управления, ВСУ в 14.30 выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по этому же району.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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