https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998869223.html

В Горловке обнаружили суббоеприпасы ВСУ

В Горловке обнаружили суббоеприпасы ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025

В Горловке обнаружили суббоеприпасы ВСУ

Суббоеприпасы украинских войск типа "колокольчик" обнаружены в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:47:00+03:00

2025-02-12T14:47:00+03:00

2025-02-12T15:05:00+03:00

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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Суббоеприпасы украинских войск типа "колокольчик" обнаружены в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее в среду управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительств ДНР сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке 20 кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров, девять из них - по центру города. "В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки по проспекту Победы и по улице Остапенко выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Подобные суббоеприпасы используются в артиллерийских снарядах натовского калибра 155 миллиметров и ракетах HIMARS. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

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