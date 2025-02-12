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В Горловке обнаружили суббоеприпасы ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:47 12.02.2025 (обновлено: 15:05 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998869223.html
В Горловке обнаружили суббоеприпасы ВСУ
В Горловке обнаружили суббоеприпасы ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025
В Горловке обнаружили суббоеприпасы ВСУ
Суббоеприпасы украинских войск типа "колокольчик" обнаружены в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:47:00+03:00
2025-02-12T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
конгресс сша
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Суббоеприпасы украинских войск типа "колокольчик" обнаружены в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее в среду управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительств ДНР сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке 20 кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров, девять из них - по центру города. "В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки по проспекту Победы и по улице Остапенко выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Подобные суббоеприпасы используются в артиллерийских снарядах натовского калибра 155 миллиметров и ракетах HIMARS. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250212/dron-1998857936.html
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горловка
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, конгресс сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Конгресс США
В Горловке обнаружили суббоеприпасы ВСУ

Мэр Приходько: в центре Горловки обнаружены боеприпасы ВСУ типа "колокольчик"

© Фото : Приходько РИКСуббоеприпасы типа "колокольчик" в Горловке
Суббоеприпасы типа колокольчик в Горловке - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Приходько РИК
Суббоеприпасы типа "колокольчик" в Горловке
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Суббоеприпасы украинских войск типа "колокольчик" обнаружены в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее в среду управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительств ДНР сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке 20 кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров, девять из них - по центру города.
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"В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки по проспекту Победы и по улице Остапенко выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
Подобные суббоеприпасы используются в артиллерийских снарядах натовского калибра 155 миллиметров и ракетах HIMARS.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине.
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Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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