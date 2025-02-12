https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998852263.html
Дроны ВСУ атаковали Горловку
Дроны ВСУ атаковали Горловку - РИА Новости, 12.02.2025
Дроны ВСУ атаковали Горловку
Украинские военные атаковали Горловку при помощи беспилотников, сбросив взрывоопасные предметы и выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:09:00+03:00
2025-02-12T14:09:00+03:00
2025-02-12T14:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские военные атаковали Горловку при помощи беспилотников, сбросив взрывоопасные предметы и выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сбросы взрывоопасных предметов с БПЛА", - говорится в сообщении. По данным управления, ВСУ также выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району города. Отмечается, что на всей территории ДНР объявлена ракетная опасность. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250212/plennyy-1998757463.html
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, СЦКК
Дроны ВСУ атаковали Горловку
СЦКК: ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с дронов на центр Горловки