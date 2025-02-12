https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998846669.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 12.02.2025

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек

Пять мирных жителей пострадали в результате обстрела украинскими военными Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:39:00+03:00

2025-02-12T13:39:00+03:00

2025-02-12T13:40:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в результате обстрела украинскими военными Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщали, что ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам города с начала суток 26 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, 23 из них кассетные. "В результате обстрела центра Горловки с позиций вооруженных формирований Украины ранены четыре мирных жителя", - написал Приходько в Telegram-канале. По его словам, еще один человек ранен в результате артобстрела на рынке в жилом массиве Комсомолец. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250210/gorlovka-1998464304.html

https://ria.ru/20250211/obstrel-1998574730.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия