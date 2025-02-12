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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 12.02.2025
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13:39 12.02.2025 (обновлено: 13:40 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998846669.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 12.02.2025
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек
Пять мирных жителей пострадали в результате обстрела украинскими военными Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:39:00+03:00
2025-02-12T13:40:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в результате обстрела украинскими военными Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщали, что ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам города с начала суток 26 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, 23 из них кассетные. "В результате обстрела центра Горловки с позиций вооруженных формирований Украины ранены четыре мирных жителя", - написал Приходько в Telegram-канале. По его словам, еще один человек ранен в результате артобстрела на рынке в жилом массиве Комсомолец. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250210/gorlovka-1998464304.html
https://ria.ru/20250211/obstrel-1998574730.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек

Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в результате обстрела украинскими военными Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщали, что ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам города с начала суток 26 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, 23 из них кассетные.
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"В результате обстрела центра Горловки с позиций вооруженных формирований Украины ранены четыре мирных жителя", - написал Приходько в Telegram-канале.
По его словам, еще один человек ранен в результате артобстрела на рынке в жилом массиве Комсомолец.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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