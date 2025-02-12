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Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 12.02.2025
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01:37 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998745813.html
Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на Горловку
Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 12.02.2025
Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Горловку в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T01:37:00+03:00
2025-02-12T01:37:00+03:00
в мире
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Горловку в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Зафиксирована атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) по направлению: 23.15 - населённый пункт Горловка (Никитовский район): сбросы ВОП с БпЛА", - говорится в сообщении управления. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия прямого попадания снаряда ВСУ в один из домов в Горловке
Последствия прямого попадания снаряда ВСУ в один из домов в Горловке - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия прямого попадания снаряда ВСУ в один из домов в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Горловку в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"Зафиксирована атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) по направлению: 23.15 - населённый пункт Горловка (Никитовский район): сбросы ВОП с БпЛА", - говорится в сообщении управления.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
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