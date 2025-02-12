https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998745813.html
Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на Горловку
Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 12.02.2025
Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Горловку в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T01:37:00+03:00
2025-02-12T01:37:00+03:00
2025-02-12T01:37:00+03:00
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Горловку в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Зафиксирована атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) по направлению: 23.15 - населённый пункт Горловка (Никитовский район): сбросы ВОП с БпЛА", - говорится в сообщении управления. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку