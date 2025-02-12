https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998745813.html

Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на Горловку

Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 12.02.2025

Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Горловку в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T01:37:00+03:00

2025-02-12T01:37:00+03:00

2025-02-12T01:37:00+03:00

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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Горловку в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Зафиксирована атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) по направлению: 23.15 - населённый пункт Горловка (Никитовский район): сбросы ВОП с БпЛА", - говорится в сообщении управления. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина