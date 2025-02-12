https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998739653.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 12.02.2025

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска во вторник вечером выпустили по Горловке три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает управление по документированию... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T00:04:00+03:00

2025-02-12T00:04:00+03:00

2025-02-12T00:04:00+03:00

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска во вторник вечером выпустили по Горловке три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.10 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении управления. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато