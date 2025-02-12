Глава Пентагона призвал НАТО быть более смертоносной силой
Хегсет: НАТО должна быть более смертоносной силой, а не дипломатическим клубом
© AP Photo / Omar HavanaГлава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. 12 февраля 2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. 12 февраля 2025
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. НАТО должна быть "более смертоносной силой", а не дипломатическим клубом, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, прибывший на заседание контактной группы по Украине.
Заседание контактной группы по Украине проходит 12-13 февраля в штаб-квартире НАТО в рамках заседания глав минобороны стран блока. В контактную группу по Украине входит более 50 стран, в том числе 31 страна-член НАТО. Ее главная задача – координация поставок оружия Киеву. Изначально группа была создана США вне рамок НАТО, а заседания проводились под американским председательством на авиабазе "Рамштайн" в Германии. Однако с приходом новой администрации президента США Дональда Трампа ситуация изменилась. Пентагон подтвердил 6 февраля, что Великобритания впервые будет председательствовать на заседаниях контактной группы.
"Прибыл в штаб-квартиру НАТО. Наша позиция ясна: НАТО должна быть более смертоносной силой, а не дипломатическим клубом. Пришло время союзникам показать себя", - написал Хегсет в соцсети X.
Ранее Пентагон заявлял, что на этом заседании Хегсет подтвердит приверженность Трампа как можно более скорому дипломатическому прекращению войны на Украине. Кроме того, он подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах оказания помощи по безопасности Украины. Отмечалось, что США на этой встрече не будут делать никаких объявлений о новом вооружении для Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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