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Глава Пентагона призвал НАТО быть более смертоносной силой

Глава Пентагона призвал НАТО быть более смертоносной силой - РИА Новости, 12.02.2025

Глава Пентагона призвал НАТО быть более смертоносной силой

НАТО должна быть "более смертоносной силой", а не дипломатическим клубом, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, прибывший на заседание контактной группы по... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:07:00+03:00

2025-02-12T13:07:00+03:00

2025-02-12T18:08:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. НАТО должна быть "более смертоносной силой", а не дипломатическим клубом, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, прибывший на заседание контактной группы по Украине. Заседание контактной группы по Украине проходит 12-13 февраля в штаб-квартире НАТО в рамках заседания глав минобороны стран блока. В контактную группу по Украине входит более 50 стран, в том числе 31 страна-член НАТО. Ее главная задача – координация поставок оружия Киеву. Изначально группа была создана США вне рамок НАТО, а заседания проводились под американским председательством на авиабазе "Рамштайн" в Германии. Однако с приходом новой администрации президента США Дональда Трампа ситуация изменилась. Пентагон подтвердил 6 февраля, что Великобритания впервые будет председательствовать на заседаниях контактной группы. "Прибыл в штаб-квартиру НАТО. Наша позиция ясна: НАТО должна быть более смертоносной силой, а не дипломатическим клубом. Пришло время союзникам показать себя", - написал Хегсет в соцсети X. Ранее Пентагон заявлял, что на этом заседании Хегсет подтвердит приверженность Трампа как можно более скорому дипломатическому прекращению войны на Украине. Кроме того, он подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах оказания помощи по безопасности Украины. Отмечалось, что США на этой встрече не будут делать никаких объявлений о новом вооружении для Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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