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Глава Пентагона призвал НАТО быть более смертоносной силой - РИА Новости, 12.02.2025
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13:07 12.02.2025 (обновлено: 18:08 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/glava-1998836535.html
Глава Пентагона призвал НАТО быть более смертоносной силой
Глава Пентагона призвал НАТО быть более смертоносной силой - РИА Новости, 12.02.2025
Глава Пентагона призвал НАТО быть более смертоносной силой
НАТО должна быть "более смертоносной силой", а не дипломатическим клубом, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, прибывший на заседание контактной группы по... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:07:00+03:00
2025-02-12T18:08:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. НАТО должна быть "более смертоносной силой", а не дипломатическим клубом, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, прибывший на заседание контактной группы по Украине. Заседание контактной группы по Украине проходит 12-13 февраля в штаб-квартире НАТО в рамках заседания глав минобороны стран блока. В контактную группу по Украине входит более 50 стран, в том числе 31 страна-член НАТО. Ее главная задача – координация поставок оружия Киеву. Изначально группа была создана США вне рамок НАТО, а заседания проводились под американским председательством на авиабазе "Рамштайн" в Германии. Однако с приходом новой администрации президента США Дональда Трампа ситуация изменилась. Пентагон подтвердил 6 февраля, что Великобритания впервые будет председательствовать на заседаниях контактной группы. "Прибыл в штаб-квартиру НАТО. Наша позиция ясна: НАТО должна быть более смертоносной силой, а не дипломатическим клубом. Пришло время союзникам показать себя", - написал Хегсет в соцсети X. Ранее Пентагон заявлял, что на этом заседании Хегсет подтвердит приверженность Трампа как можно более скорому дипломатическому прекращению войны на Украине. Кроме того, он подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах оказания помощи по безопасности Украины. Отмечалось, что США на этой встрече не будут делать никаких объявлений о новом вооружении для Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, россия, пит хегсет, дональд трамп, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Глава Пентагона призвал НАТО быть более смертоносной силой

Хегсет: НАТО должна быть более смертоносной силой, а не дипломатическим клубом

© AP Photo / Omar HavanaГлава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. 12 февраля 2025
Глава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. 12 февраля 2025
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. НАТО должна быть "более смертоносной силой", а не дипломатическим клубом, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, прибывший на заседание контактной группы по Украине.
Заседание контактной группы по Украине проходит 12-13 февраля в штаб-квартире НАТО в рамках заседания глав минобороны стран блока. В контактную группу по Украине входит более 50 стран, в том числе 31 страна-член НАТО. Ее главная задача – координация поставок оружия Киеву. Изначально группа была создана США вне рамок НАТО, а заседания проводились под американским председательством на авиабазе "Рамштайн" в Германии. Однако с приходом новой администрации президента США Дональда Трампа ситуация изменилась. Пентагон подтвердил 6 февраля, что Великобритания впервые будет председательствовать на заседаниях контактной группы.
"Прибыл в штаб-квартиру НАТО. Наша позиция ясна: НАТО должна быть более смертоносной силой, а не дипломатическим клубом. Пришло время союзникам показать себя", - написал Хегсет в соцсети X.
Ранее Пентагон заявлял, что на этом заседании Хегсет подтвердит приверженность Трампа как можно более скорому дипломатическому прекращению войны на Украине. Кроме того, он подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах оказания помощи по безопасности Украины. Отмечалось, что США на этой встрече не будут делать никаких объявлений о новом вооружении для Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаСШАРоссияПит ХегсетДональд ТрампСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
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