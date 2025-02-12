https://ria.ru/20250212/germaniya-1998948347.html

В Германии опубликовали план развития армии

В Германии опубликовали план развития армии - РИА Новости, 12.02.2025

В Германии опубликовали план развития армии

Баварский Христианско-социальный союз (ХСС) опубликовал собственный план развития вооружённых сил Германии (бундесвера), который в числе прочего подразумевает... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T19:19:00+03:00

2025-02-12T19:19:00+03:00

2025-02-12T19:19:00+03:00

в мире

германия

хдс/хсс

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Баварский Христианско-социальный союз (ХСС) опубликовал собственный план развития вооружённых сил Германии (бундесвера), который в числе прочего подразумевает увеличение численности армии до 500 тысяч человек, сообщило информационное агентство DPA. "Первым пунктом в документе ХСС, который имеется в распоряжении DPA, является "увеличение численности боеспособных солдат и резервистов до 500 тысяч человек, а также восстановление воинской повинности и усиление связи с обществом", - пишет DPA. Кроме того, ХСС предлагает улучшить обеспечение всех военных соединений, а также создать мощный резерв из дополнительных 300 боевых танков, 500 БМП и 2,5 тысячи транспортных средств. Также предполагается создание "армии дронов" из 100 тысяч беспилотников. Помимо этого ХСС намерен произвести тысячу новых крылатых ракет Taurus, а также разработать новые ракеты с радиусом поражения до 2,5 тысячи километров. Баварская партия также предлагает создать некий аналог израильской системы противоракетной защиты "Железный купол", которая включала бы в себя 2 тысячи ракет-перехватчиков. Для обеспечения финансирования предложенных мер ХСС настаивает на повышении трат на оборону до 3% от ВВП страны. Ранее сообщалось, что в прошлом году численность немецких вооруженных сил снизилась второй год кряду, достигнув отметки в 181 150 человек. В настоящее время целевой показатель составляет 203 тысячи военнослужащих.

https://ria.ru/20240910/rossiya-1971907769.html

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в мире, германия, хдс/хсс