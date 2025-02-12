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Президент Египта отказался обсуждать план Трампа по Газе, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.02.2025
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15:34 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/gaza-1998884836.html
Президент Египта отказался обсуждать план Трампа по Газе, сообщили СМИ
Президент Египта отказался обсуждать план Трампа по Газе, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.02.2025
Президент Египта отказался обсуждать план Трампа по Газе, сообщили СМИ
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не поедет в США для участия в возможных переговорах, если в повестку дня будет включен план президента США Дональда... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:34:00+03:00
2025-02-12T15:34:00+03:00
в мире
египет
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не поедет в США для участия в возможных переговорах, если в повестку дня будет включен план президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее канцелярия египетского лидера сообщила, что президент Египта в ходе телефонного разговора пригласил своего американского коллегу в Египет и получил от него ответное приглашение посетить Вашингтон. Рейтер со ссылкой на американского чиновника уточняет, что дата для подобного визита пока не назначена. "Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не поедет в Вашингтон для переговоров в Белом доме, если в список вопросов для обсуждения будет включен план президента США Дональда Трампа по выселению палестинцев из сектора Газа", - говорится в материале агентства. Телеканал Al Qahera News ранее сообщал, что власти Египта недовольны заявлениями официальных лиц Израиля и США по поводу переселения жителей Газы. Накануне египетское министерство иностранных дел сообщило, что Египет намерен представить видение реконструкции сектора Газа, гарантирующее пребывание палестинского народа на своей земле. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
https://ria.ru/20250211/kitaj-1998537469.html
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египет
сша
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в мире, египет, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Египет, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Президент Египта отказался обсуждать план Трампа по Газе, сообщили СМИ

Reuters: ас-Сиси не поедет в США для переговоров по переселению палестинцев

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не поедет в США для участия в возможных переговорах, если в повестку дня будет включен план президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее канцелярия египетского лидера сообщила, что президент Египта в ходе телефонного разговора пригласил своего американского коллегу в Египет и получил от него ответное приглашение посетить Вашингтон. Рейтер со ссылкой на американского чиновника уточняет, что дата для подобного визита пока не назначена.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Китае оценили план Трампа по сектору Газа
11 февраля, 08:58
«
"Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не поедет в Вашингтон для переговоров в Белом доме, если в список вопросов для обсуждения будет включен план президента США Дональда Трампа по выселению палестинцев из сектора Газа", - говорится в материале агентства.
Телеканал Al Qahera News ранее сообщал, что власти Египта недовольны заявлениями официальных лиц Израиля и США по поводу переселения жителей Газы. Накануне египетское министерство иностранных дел сообщило, что Египет намерен представить видение реконструкции сектора Газа, гарантирующее пребывание палестинского народа на своей земле.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Эксперт прокомментировал слова Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа
5 февраля, 10:41
 
В миреЕгипетСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампАбдель Фаттах ас-СисиОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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