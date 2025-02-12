https://ria.ru/20250212/gaza-1998824784.html

Давутоглу предложил дать сектору Газа статус турецкой автономии

Давутоглу предложил дать сектору Газа статус турецкой автономии - РИА Новости, 12.02.2025

Давутоглу предложил дать сектору Газа статус турецкой автономии

Лидер оппозиционной партии Gelecek ("Будущее"), экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу предложил дать сектору Газа статус турецкой автономии, решение должны принять РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:24:00+03:00

2025-02-12T12:24:00+03:00

2025-02-12T13:09:00+03:00

турция

в мире

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СТАМБУЛ, 12 фев - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии Gelecek ("Будущее"), экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу предложил дать сектору Газа статус турецкой автономии, решение должны принять жители Газы на референдуме.Во вторник президент США Дональд Трамп на открытой части встречи с королем Иордании Абдаллой II заявил, что США не будут покупать сектор Газа, но он будет в американском владении. Также Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы и заявил, что рассчитывает на договоренности с Египтом."Турция, как законная преемница Османской империи, должна относиться к жителям сектора Газа как к товарищам на протяжении истории и согражданам. Пусть жители сектора Газа проведут референдум и присоединятся к Турции в качестве автономного региона, пока не будет создано палестинское государство. Решение за жителями Газы", - заявил Давутоглу, выступая в парламенте.По его словам, сектор Газа был в составе Османской империи легитимным образом, а британский мандат и оккупация Израиля незаконны.Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания в частности Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.

https://ria.ru/20250209/glava-1998317186.html

https://ria.ru/20250208/gaza-1998192571.html

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турция, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас, дональд трамп, ахмет давутоглу, абдалла ii, иордания, сша