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Давутоглу предложил дать сектору Газа статус турецкой автономии - РИА Новости, 12.02.2025
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12:24 12.02.2025 (обновлено: 13:09 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/gaza-1998824784.html
Давутоглу предложил дать сектору Газа статус турецкой автономии
Давутоглу предложил дать сектору Газа статус турецкой автономии - РИА Новости, 12.02.2025
Давутоглу предложил дать сектору Газа статус турецкой автономии
Лидер оппозиционной партии Gelecek ("Будущее"), экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу предложил дать сектору Газа статус турецкой автономии, решение должны принять РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:24:00+03:00
2025-02-12T13:09:00+03:00
турция
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
хамас
дональд трамп
ахмет давутоглу
абдалла ii
иордания
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СТАМБУЛ, 12 фев - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии Gelecek ("Будущее"), экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу предложил дать сектору Газа статус турецкой автономии, решение должны принять жители Газы на референдуме.Во вторник президент США Дональд Трамп на открытой части встречи с королем Иордании Абдаллой II заявил, что США не будут покупать сектор Газа, но он будет в американском владении. Также Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы и заявил, что рассчитывает на договоренности с Египтом."Турция, как законная преемница Османской империи, должна относиться к жителям сектора Газа как к товарищам на протяжении истории и согражданам. Пусть жители сектора Газа проведут референдум и присоединятся к Турции в качестве автономного региона, пока не будет создано палестинское государство. Решение за жителями Газы", - заявил Давутоглу, выступая в парламенте.По его словам, сектор Газа был в составе Османской империи легитимным образом, а британский мандат и оккупация Израиля незаконны.Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания в частности Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
https://ria.ru/20250209/glava-1998317186.html
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турция, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас, дональд трамп, ахмет давутоглу, абдалла ii, иордания, сша
Турция, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ХАМАС, Дональд Трамп, Ахмет Давутоглу, Абдалла II, Иордания, США
Давутоглу предложил дать сектору Газа статус турецкой автономии

Экс-премьер Турции Давутоглу предложил сделать сектор Газа турецкой автономией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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СТАМБУЛ, 12 фев - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии Gelecek ("Будущее"), экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу предложил дать сектору Газа статус турецкой автономии, решение должны принять жители Газы на референдуме.
Во вторник президент США Дональд Трамп на открытой части встречи с королем Иордании Абдаллой II заявил, что США не будут покупать сектор Газа, но он будет в американском владении. Также Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы и заявил, что рассчитывает на договоренности с Египтом.
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"Турция, как законная преемница Османской империи, должна относиться к жителям сектора Газа как к товарищам на протяжении истории и согражданам. Пусть жители сектора Газа проведут референдум и присоединятся к Турции в качестве автономного региона, пока не будет создано палестинское государство. Решение за жителями Газы", - заявил Давутоглу, выступая в парламенте.
По его словам, сектор Газа был в составе Османской империи легитимным образом, а британский мандат и оккупация Израиля незаконны.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания в частности Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
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ТурцияВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуХАМАСДональд ТрампАхмет ДавутоглуАбдалла IIИорданияСША
 
 
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