Давутоглу предложил дать сектору Газа статус турецкой автономии
Экс-премьер Турции Давутоглу предложил сделать сектор Газа турецкой автономией
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 12 фев - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии Gelecek ("Будущее"), экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу предложил дать сектору Газа статус турецкой автономии, решение должны принять жители Газы на референдуме.
Во вторник президент США Дональд Трамп на открытой части встречи с королем Иордании Абдаллой II заявил, что США не будут покупать сектор Газа, но он будет в американском владении. Также Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы и заявил, что рассчитывает на договоренности с Египтом.
"Турция, как законная преемница Османской империи, должна относиться к жителям сектора Газа как к товарищам на протяжении истории и согражданам. Пусть жители сектора Газа проведут референдум и присоединятся к Турции в качестве автономного региона, пока не будет создано палестинское государство. Решение за жителями Газы", - заявил Давутоглу, выступая в парламенте.
По его словам, сектор Газа был в составе Османской империи легитимным образом, а британский мандат и оккупация Израиля незаконны.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания в частности Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
В Турции в штыки встретили заявления Трампа о секторе Газа
8 февраля, 20:49