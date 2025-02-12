В ЕС могут временно ограничить цены на газ, пишет FT
FT: ЕК изучает возможность ввести временный потолок цены на газ в Евросоюзе
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Европе
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Европе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Еврокомиссия изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ЕС на фоне значительного роста стоимости в последнее время, пишет газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
"Брюссель думает о новых возможностях по временному потолку цен на газ ЕС, стоимость которого недавно достигла рекордного уровня по сравнению с США", — говорится в материале издания.
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Отмечается, что ЕК изучает введение ограничений цен на газ в рамках обсуждений плана "чистой промышленности", а также на фоне намерений президента США Дональда Трампа ввести жесткие меры против ЕС.
Газета подчеркивает, что обсуждения Еврокомиссии вызвали негодование промышленных групп, которые полагают, что ограничительные меры могут "подорвать доверие" к европейскому рынку.
Уровень запасов газохранилищ в ЕС сейчас составляет 48,5%, что более чем на 18 процентных пунктов меньше, чем было годом ранее, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Биржевые цены на газ в Европе в понедельник впервые за два года превысили 620 долларов за тысячу кубометров.
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