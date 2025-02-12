https://ria.ru/20250212/gaz-1998768524.html

В ЕС могут временно ограничить цены на газ, пишет FT

В ЕС могут временно ограничить цены на газ, пишет FT - РИА Новости, 12.02.2025

В ЕС могут временно ограничить цены на газ, пишет FT

Еврокомиссия изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ЕС на фоне значительного роста стоимости в последнее время, пишет газета Financial Times... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T08:35:00+03:00

2025-02-12T08:35:00+03:00

2025-02-12T16:05:00+03:00

еврокомиссия

природный газ

экономика

евросоюз

европа

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Еврокомиссия изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ЕС на фоне значительного роста стоимости в последнее время, пишет газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники."Брюссель думает о новых возможностях по временному потолку цен на газ ЕС, стоимость которого недавно достигла рекордного уровня по сравнению с США", — говорится в материале издания.Отмечается, что ЕК изучает введение ограничений цен на газ в рамках обсуждений плана "чистой промышленности", а также на фоне намерений президента США Дональда Трампа ввести жесткие меры против ЕС.Газета подчеркивает, что обсуждения Еврокомиссии вызвали негодование промышленных групп, которые полагают, что ограничительные меры могут "подорвать доверие" к европейскому рынку.Уровень запасов газохранилищ в ЕС сейчас составляет 48,5%, что более чем на 18 процентных пунктов меньше, чем было годом ранее, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Биржевые цены на газ в Европе в понедельник впервые за два года превысили 620 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20250211/evrosoyuz-1998583544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

еврокомиссия, природный газ, экономика, евросоюз, европа, сша, дональд трамп