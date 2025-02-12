https://ria.ru/20250212/gagin-1998882233.html

Гагин рассказал о продвижении ВС России на Угледарском направлении

Гагин рассказал о продвижении ВС России на Угледарском направлении - РИА Новости, 12.02.2025

Гагин рассказал о продвижении ВС России на Угледарском направлении

Российским войскам остается около 1,5 километров до административной границы ДНР на угледарском направлении, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:22:00+03:00

2025-02-12T15:22:00+03:00

2025-02-12T15:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

ян гагин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российским войскам остается около 1,5 километров до административной границы ДНР на угледарском направлении, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1". "Если говорить об угледарском направлении, на котором я сейчас нахожусь как раз в одном из командных пунктов, у нас до административных границ нашей республики и РФ остаются считанные километры - около полутора километров", - сказал Гагин. Он добавил, что на этом направлении противник продолжает держаться за укрепрайоны, а также активно использует дроны. Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября 2024 года. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20241026/ugledar-1980200246.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф