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Гагин рассказал о продвижении ВС России на Угледарском направлении - РИА Новости, 12.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/gagin-1998882233.html
Гагин рассказал о продвижении ВС России на Угледарском направлении
Гагин рассказал о продвижении ВС России на Угледарском направлении - РИА Новости, 12.02.2025
Гагин рассказал о продвижении ВС России на Угледарском направлении
Российским войскам остается около 1,5 километров до административной границы ДНР на угледарском направлении, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:22:00+03:00
2025-02-12T15:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
ян гагин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российским войскам остается около 1,5 километров до административной границы ДНР на угледарском направлении, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1". "Если говорить об угледарском направлении, на котором я сейчас нахожусь как раз в одном из командных пунктов, у нас до административных границ нашей республики и РФ остаются считанные километры - около полутора километров", - сказал Гагин. Он добавил, что на этом направлении противник продолжает держаться за укрепрайоны, а также активно использует дроны. Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября 2024 года. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20241026/ugledar-1980200246.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Гагин рассказал о продвижении ВС России на Угледарском направлении

Гагин: ВС России остается около 1,5 км до границы ДНР на Угледарском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российским войскам остается около 1,5 километров до административной границы ДНР на угледарском направлении, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
"Если говорить об угледарском направлении, на котором я сейчас нахожусь как раз в одном из командных пунктов, у нас до административных границ нашей республики и РФ остаются считанные километры - около полутора километров", - сказал Гагин.
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Он добавил, что на этом направлении противник продолжает держаться за укрепрайоны, а также активно использует дроны.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября 2024 года. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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