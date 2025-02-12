https://ria.ru/20250212/frantsiya-1998753126.html

Французская компания, поставляющая Киеву оружие, обанкротилась

Французская компания, поставляющая Киеву оружие, обанкротилась - РИА Новости, 12.02.2025

Французская компания, поставляющая Киеву оружие, обанкротилась

Старейший французский производитель стрелковых вооружений Verney-Carron, который в ноябре 2023 года заключил контракт на поставку оружия Украине на сумму в 36... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T04:26:00+03:00

2025-02-12T04:26:00+03:00

2025-02-12T06:27:00+03:00

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ПАРИЖ, 12 фев – РИА Новости. Старейший французский производитель стрелковых вооружений Verney-Carron, который в ноябре 2023 года заключил контракт на поставку оружия Украине на сумму в 36 миллионов евро, заявил о банкротстве, сообщила ее основная компания-акционер Cybergun в коммюнике. "Производитель оружия Verney-Carron во вторник заявил о прекращении платежей и потребовал признать себя банкротом параллельно с переговорами с потенциальным покупателем", - сообщили в компании. В среду состоится заседание торгового трибунала Сент-Этьена по этому вопросу, торговля акциями компании на бирже Euronext приостановлена. Созданная в 1820 году компания Verney-Carron является последним французским производителем оружия малого калибра. Завод, специализирующийся на охотничьем оружии, в 1990 году изобрел и продал на рынок нашумевшие "флешболы" - защитное оружие, используемое французской полицией. Как отмечает телеканал BFMTV, недавняя переориентация на производство малокалиберного боевого оружия не смогла компенсировать потерю рынка сбыта с МВД, а также снижение продаж охотничьих и стрелковых ружей и винтовок. В 2023 году потери компании составили 4,54 миллиона евро при торговом обороте в 5,45 миллиона евро. Ранее сообщалось, что компания заключила рамочный контракт с украинским государственным предприятием "Укрспецэкспорт". Речь шла о поставках 10 тысяч автоматических винтовок, 2 тысяч снайперских винтовок, а также 400 гранатомётов. При этом издание Kyiv Post писало, что французский производитель продаст оружие Украине по ценам, которые на 20-30% выше цен на рынке Франции. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240915/ukraina-1972824263.html

https://ria.ru/20241018/finljandija-1978710664.html

https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998732058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сент-этьен, нато, укрспецэкспорт, в мире