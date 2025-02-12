Рейтинг@Mail.ru
Французская компания, поставляющая Киеву оружие, обанкротилась - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:26 12.02.2025 (обновлено: 06:27 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/frantsiya-1998753126.html
Французская компания, поставляющая Киеву оружие, обанкротилась
Французская компания, поставляющая Киеву оружие, обанкротилась - РИА Новости, 12.02.2025
Французская компания, поставляющая Киеву оружие, обанкротилась
Старейший французский производитель стрелковых вооружений Verney-Carron, который в ноябре 2023 года заключил контракт на поставку оружия Украине на сумму в 36... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T04:26:00+03:00
2025-02-12T06:27:00+03:00
украина
россия
сент-этьен
нато
укрспецэкспорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_40f682906d641812f7affafe20f1b3bd.jpg
ПАРИЖ, 12 фев – РИА Новости. Старейший французский производитель стрелковых вооружений Verney-Carron, который в ноябре 2023 года заключил контракт на поставку оружия Украине на сумму в 36 миллионов евро, заявил о банкротстве, сообщила ее основная компания-акционер Cybergun в коммюнике. "Производитель оружия Verney-Carron во вторник заявил о прекращении платежей и потребовал признать себя банкротом параллельно с переговорами с потенциальным покупателем", - сообщили в компании. В среду состоится заседание торгового трибунала Сент-Этьена по этому вопросу, торговля акциями компании на бирже Euronext приостановлена. Созданная в 1820 году компания Verney-Carron является последним французским производителем оружия малого калибра. Завод, специализирующийся на охотничьем оружии, в 1990 году изобрел и продал на рынок нашумевшие "флешболы" - защитное оружие, используемое французской полицией. Как отмечает телеканал BFMTV, недавняя переориентация на производство малокалиберного боевого оружия не смогла компенсировать потерю рынка сбыта с МВД, а также снижение продаж охотничьих и стрелковых ружей и винтовок. В 2023 году потери компании составили 4,54 миллиона евро при торговом обороте в 5,45 миллиона евро. Ранее сообщалось, что компания заключила рамочный контракт с украинским государственным предприятием "Укрспецэкспорт". Речь шла о поставках 10 тысяч автоматических винтовок, 2 тысяч снайперских винтовок, а также 400 гранатомётов. При этом издание Kyiv Post писало, что французский производитель продаст оружие Украине по ценам, которые на 20-30% выше цен на рынке Франции. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972824263.html
https://ria.ru/20241018/finljandija-1978710664.html
https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998732058.html
украина
россия
сент-этьен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ec6a9f870479517064b0f47ceabe226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сент-этьен, нато, укрспецэкспорт, в мире
Украина, Россия, Сент-Этьен, НАТО, Укрспецэкспорт, В мире
Французская компания, поставляющая Киеву оружие, обанкротилась

Поставляющая Киеву стрелковое оружие французская Verney-Carron обанкротилась

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 12 фев – РИА Новости. Старейший французский производитель стрелковых вооружений Verney-Carron, который в ноябре 2023 года заключил контракт на поставку оружия Украине на сумму в 36 миллионов евро, заявил о банкротстве, сообщила ее основная компания-акционер Cybergun в коммюнике.
"Производитель оружия Verney-Carron во вторник заявил о прекращении платежей и потребовал признать себя банкротом параллельно с переговорами с потенциальным покупателем", - сообщили в компании.
Участник войск территориальной обороны Украины - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
На Украине с начала СВО исчезло 40 процентов зарегистрированного оружия
15 сентября 2024, 16:06
В среду состоится заседание торгового трибунала Сент-Этьена по этому вопросу, торговля акциями компании на бирже Euronext приостановлена.
Созданная в 1820 году компания Verney-Carron является последним французским производителем оружия малого калибра. Завод, специализирующийся на охотничьем оружии, в 1990 году изобрел и продал на рынок нашумевшие "флешболы" - защитное оружие, используемое французской полицией.
Как отмечает телеканал BFMTV, недавняя переориентация на производство малокалиберного боевого оружия не смогла компенсировать потерю рынка сбыта с МВД, а также снижение продаж охотничьих и стрелковых ружей и винтовок.
В 2023 году потери компании составили 4,54 миллиона евро при торговом обороте в 5,45 миллиона евро.
Финская полиция - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В Финляндии заявили, что преступники могли получить оружие с Украины
18 октября 2024, 12:59
Ранее сообщалось, что компания заключила рамочный контракт с украинским государственным предприятием "Укрспецэкспорт". Речь шла о поставках 10 тысяч автоматических винтовок, 2 тысяч снайперских винтовок, а также 400 гранатомётов. При этом издание Kyiv Post писало, что французский производитель продаст оружие Украине по ценам, которые на 20-30% выше цен на рынке Франции.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
"Не перепутайте": на Украине раскритиковали режим Зеленского
Вчера, 22:36
 
УкраинаРоссияСент-ЭтьенНАТОУкрспецэкспортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала