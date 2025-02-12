https://ria.ru/20250212/forum-1998857102.html

Всероссийский Форум PR-директоров пройдет 27 февраля в Москве

Всероссийский Форум PR-директоров пройдет 27 февраля в Москве - РИА Новости, 12.02.2025

Всероссийский Форум PR-директоров пройдет 27 февраля в Москве

XI Всероссийский Форум PR-директоров PR FORCE 2025, который пройдет 27 февраля в Москве, соберет более 100 профессионалов для обсуждения ключевых факторов,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:26:00+03:00

2025-02-12T14:26:00+03:00

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москва

россия

работодатель

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. XI Всероссийский Форум PR-директоров PR FORCE 2025, который пройдет 27 февраля в Москве, соберет более 100 профессионалов для обсуждения ключевых факторов, влияющих на PR-отрасль, и обмена опытом реализации успешных кейсов, сообщают организаторы. Тема форума - "Эволюция PR или как максимально эффективно влиять на аудиторию в новых реалиях?". Руководители PR-направлений - представители госорганов, государственных и частных компаний расскажут, как изменились взаимодействие с медиа, инструменты и тренды коммуникаций, какова роль PR в формировании сильного бренда работодателя, как влияет законодательство на PR-стратегии, а также как вписаться в коммуникативную повестку в современных условиях и какие подходы будут востребованы завтра. В деловой программе форума: дискуссии, круглые столы, бизнес-завтрак, доклады от экспертов и нетворкинг в кулуарах. В числе подтвержденных спикеров - руководители PR-направлений Минцифры России, VK, СДЭК, ЦИАН, Совкомбанка, Simple Group, Машиностроительного дивизиона "Росатома", "Лемана ПРО", "Натура Сиберика", "Джонсон & Джонсон" и другие.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, россия, работодатель