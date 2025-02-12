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Всероссийский Форум PR-директоров пройдет 27 февраля в Москве
Всероссийский Форум PR-директоров пройдет 27 февраля в Москве - РИА Новости, 12.02.2025
Всероссийский Форум PR-директоров пройдет 27 февраля в Москве
XI Всероссийский Форум PR-директоров PR FORCE 2025, который пройдет 27 февраля в Москве, соберет более 100 профессионалов для обсуждения ключевых факторов,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:26:00+03:00
2025-02-12T14:26:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. XI Всероссийский Форум PR-директоров PR FORCE 2025, который пройдет 27 февраля в Москве, соберет более 100 профессионалов для обсуждения ключевых факторов, влияющих на PR-отрасль, и обмена опытом реализации успешных кейсов, сообщают организаторы. Тема форума - "Эволюция PR или как максимально эффективно влиять на аудиторию в новых реалиях?". Руководители PR-направлений - представители госорганов, государственных и частных компаний расскажут, как изменились взаимодействие с медиа, инструменты и тренды коммуникаций, какова роль PR в формировании сильного бренда работодателя, как влияет законодательство на PR-стратегии, а также как вписаться в коммуникативную повестку в современных условиях и какие подходы будут востребованы завтра. В деловой программе форума: дискуссии, круглые столы, бизнес-завтрак, доклады от экспертов и нетворкинг в кулуарах. В числе подтвержденных спикеров - руководители PR-направлений Минцифры России, VK, СДЭК, ЦИАН, Совкомбанка, Simple Group, Машиностроительного дивизиона "Росатома", "Лемана ПРО", "Натура Сиберика", "Джонсон & Джонсон" и другие.
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РИА Новости
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москва, россия, работодатель
Москва, Россия, работодатель
Всероссийский Форум PR-директоров пройдет 27 февраля в Москве
Форум PR-директоров соберет в Москве более 100 участников
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости
. XI Всероссийский Форум PR-директоров PR FORCE 2025
, который пройдет 27 февраля в Москве, соберет более 100 профессионалов для обсуждения ключевых факторов, влияющих на PR-отрасль, и обмена опытом реализации успешных кейсов, сообщают организаторы.
Тема форума - "Эволюция PR или как максимально эффективно влиять на аудиторию в новых реалиях?". Руководители PR-направлений - представители госорганов, государственных и частных компаний расскажут, как изменились взаимодействие с медиа, инструменты и тренды коммуникаций, какова роль PR в формировании сильного бренда работодателя, как влияет законодательство на PR-стратегии, а также как вписаться в коммуникативную повестку в современных условиях и какие подходы будут востребованы завтра.
В деловой программе форума: дискуссии, круглые столы, бизнес-завтрак, доклады от экспертов и нетворкинг в кулуарах. В числе подтвержденных спикеров - руководители PR-направлений Минцифры России, VK, СДЭК, ЦИАН, Совкомбанка, Simple Group, Машиностроительного дивизиона "Росатома", "Лемана ПРО", "Натура Сиберика", "Джонсон & Джонсон" и другие.