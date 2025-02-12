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Освобожденный американец Фогель сделал заявление о Путине - РИА Новости, 12.02.2025
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08:39 12.02.2025 (обновлено: 12:00 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/fogel-1998769152.html
Освобожденный американец Фогель сделал заявление о Путине
Освобожденный американец Фогель сделал заявление о Путине - РИА Новости, 12.02.2025
Освобожденный американец Фогель сделал заявление о Путине
Американец Марк Фогель, освобожденный в России, поблагодарил президента Владимира Путина за помилование, трансляция с его участием шла на YouTube-канале Белого... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T08:39:00+03:00
2025-02-12T12:00:00+03:00
марк фогель
владимир путин
сша
россия
в мире
москва
дональд трамп
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Американец Марк Фогель, освобожденный в России, поблагодарил президента Владимира Путина за помилование, трансляция с его участием шла на YouTube-канале Белого дома. "Президент Путин был очень великодушен и проявил себя как настоящий государственный деятель, когда помиловал меня", — сказал он.В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что признателен российскому лидеру за освобождение американца. По его словам, достигнутая между Москвой и Вашингтоном договоренность была "очень справедливой и разумной". При этом он не стал приводить подробности.Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.Как уточнили в МВД, до мая 2021-го Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем. Бывшего сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Фогель полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
https://ria.ru/20250212/tramp-1998753726.html
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Освобожденный из российской колонии американец Марк Фогель о великодушии Путина
Освобожденный из российской колонии американец Марк Фогель о великодушии Путина
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марк фогель, владимир путин, сша, россия, в мире, москва, дональд трамп, шереметьево (аэропорт)
Марк Фогель, Владимир Путин, США, Россия, В мире, Москва, Дональд Трамп, Шереметьево (аэропорт)
Освобожденный американец Фогель сделал заявление о Путине

Освобождённый в РФ Фогель заявил на встрече с Трампом о помиловании Путиным

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Американец Марк Фогель, освобожденный в России, поблагодарил президента Владимира Путина за помилование, трансляция с его участием шла на YouTube-канале Белого дома.

"Президент Путин был очень великодушен и проявил себя как настоящий государственный деятель, когда помиловал меня", — сказал он.
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В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что признателен российскому лидеру за освобождение американца. По его словам, достигнутая между Москвой и Вашингтоном договоренность была "очень справедливой и разумной". При этом он не стал приводить подробности.

Во вторник адвокат Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче Фогеля США. Незадолго до этого советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении соотечественника.

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Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.

Как уточнили в МВД, до мая 2021-го Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.
Бывшего сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Фогель полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
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