Освобожденный американец Фогель сделал заявление о Путине
Освобождённый в РФ Фогель заявил на встрече с Трампом о помиловании Путиным
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Американец Марк Фогель, освобожденный в России, поблагодарил президента Владимира Путина за помилование, трансляция с его участием шла на YouTube-канале Белого дома.
"Президент Путин был очень великодушен и проявил себя как настоящий государственный деятель, когда помиловал меня", — сказал он.
"Президент Путин был очень великодушен и проявил себя как настоящий государственный деятель, когда помиловал меня", — сказал он.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что признателен российскому лидеру за освобождение американца. По его словам, достигнутая между Москвой и Вашингтоном договоренность была "очень справедливой и разумной". При этом он не стал приводить подробности.
Во вторник адвокат Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче Фогеля США. Незадолго до этого советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении соотечественника.
Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.
Как уточнили в МВД, до мая 2021-го Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.
Как уточнили в МВД, до мая 2021-го Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.
Бывшего сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Фогель полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
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14 декабря 2024, 17:58