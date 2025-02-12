https://ria.ru/20250212/finljandija-1998858296.html
В Финляндии не нашли нарушений в остановке почтового сообщения с Россией
В Финляндии не нашли нарушений в остановке почтового сообщения с Россией - РИА Новости, 12.02.2025
В Финляндии не нашли нарушений в остановке почтового сообщения с Россией
Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пёюсти заявил, что не нашел нарушений в том, что финская государственная почтовая компания Posti остановила почтовое сообщение... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:30:00+03:00
2025-02-12T14:30:00+03:00
2025-02-12T14:30:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пёюсти заявил, что не нашел нарушений в том, что финская государственная почтовая компания Posti остановила почтовое сообщение с Россией. Финляндия в одностороннем порядке остановила почтовое сообщение с Россией и Белоруссией в апреле 2022 года. Русскоязычное Александровское общество в Финляндии сообщило, что подало жалобы в прокуратуру Южной Финляндии, Всемирный почтовый союз ООН и канцлеру юстиции Финляндии из-за остановленного почтового сообщения с Россией. "Нет оснований подозревать Posti Oy в незаконных действиях или неисполнении обязательств", - приводит отрывок из заявления канцлера юстиции телерадиовещатель Yle. По мнению министерства транспорта и связи, которое курирует деятельность почты, законодательство Финляндии допускает исключения при осуществлении Posti своих обязанностей по доставке посылок и корреспонденции, если получение или отправка невозможны по причине, связанной с получателем, законом, разрывом логистики или другими аналогичными форс-мажорными обстоятельствами, уточняет Yle. Компания Posti заявила Yle, что с апреля 2022 года обстоятельства не изменились настолько, чтобы вносить изменения в порядок перевозки писем и посылок в Россию или Белоруссию.
https://ria.ru/20240821/finlyandiya-1967654032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, белоруссия, всемирный почтовый союз, оон
В мире, Финляндия, Россия, Белоруссия, Всемирный почтовый союз, ООН
В Финляндии не нашли нарушений в остановке почтового сообщения с Россией
Финский канцлер юстиции Пёюсти не нашел нарушений в остановке работы почты с РФ
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пёюсти заявил, что не нашел нарушений в том, что финская государственная почтовая компания Posti остановила почтовое сообщение с Россией.
Финляндия
в одностороннем порядке остановила почтовое сообщение с Россией
и Белоруссией
в апреле 2022 года. Русскоязычное Александровское общество в Финляндии сообщило, что подало жалобы в прокуратуру Южной Финляндии, Всемирный почтовый союз ООН
и канцлеру юстиции Финляндии из-за остановленного почтового сообщения с Россией.
"Нет оснований подозревать Posti Oy в незаконных действиях или неисполнении обязательств", - приводит отрывок из заявления канцлера юстиции телерадиовещатель Yle.
По мнению министерства транспорта и связи, которое курирует деятельность почты, законодательство Финляндии допускает исключения при осуществлении Posti своих обязанностей по доставке посылок и корреспонденции, если получение или отправка невозможны по причине, связанной с получателем, законом, разрывом логистики или другими аналогичными форс-мажорными обстоятельствами, уточняет Yle.
Компания Posti заявила Yle, что с апреля 2022 года обстоятельства не изменились настолько, чтобы вносить изменения в порядок перевозки писем и посылок в Россию или Белоруссию.