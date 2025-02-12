https://ria.ru/20250212/finljandija-1998858296.html

В Финляндии не нашли нарушений в остановке почтового сообщения с Россией

В Финляндии не нашли нарушений в остановке почтового сообщения с Россией - РИА Новости, 12.02.2025

В Финляндии не нашли нарушений в остановке почтового сообщения с Россией

Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пёюсти заявил, что не нашел нарушений в том, что финская государственная почтовая компания Posti остановила почтовое сообщение... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:30:00+03:00

2025-02-12T14:30:00+03:00

2025-02-12T14:30:00+03:00

в мире

финляндия

россия

белоруссия

всемирный почтовый союз

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пёюсти заявил, что не нашел нарушений в том, что финская государственная почтовая компания Posti остановила почтовое сообщение с Россией. Финляндия в одностороннем порядке остановила почтовое сообщение с Россией и Белоруссией в апреле 2022 года. Русскоязычное Александровское общество в Финляндии сообщило, что подало жалобы в прокуратуру Южной Финляндии, Всемирный почтовый союз ООН и канцлеру юстиции Финляндии из-за остановленного почтового сообщения с Россией. "Нет оснований подозревать Posti Oy в незаконных действиях или неисполнении обязательств", - приводит отрывок из заявления канцлера юстиции телерадиовещатель Yle. По мнению министерства транспорта и связи, которое курирует деятельность почты, законодательство Финляндии допускает исключения при осуществлении Posti своих обязанностей по доставке посылок и корреспонденции, если получение или отправка невозможны по причине, связанной с получателем, законом, разрывом логистики или другими аналогичными форс-мажорными обстоятельствами, уточняет Yle. Компания Posti заявила Yle, что с апреля 2022 года обстоятельства не изменились настолько, чтобы вносить изменения в порядок перевозки писем и посылок в Россию или Белоруссию.

https://ria.ru/20240821/finlyandiya-1967654032.html

https://ria.ru/20250208/kuznetsov-1997936416.html

финляндия

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, россия, белоруссия, всемирный почтовый союз, оон