ЕС не потянет поддержку конфликта на Украине без США, заявили в Нидерландах
Гидеон ван Мейерен: ЕС не потянет поддержку Украины, если США прекратят помощь
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ГААГА, 12 фев - РИА Новости. Евросоюз не потянет поддержку конфликта на Украине, если США прекратят помогать Киеву, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен.
"Я думаю, что у Европейского союза нет другого выбора, кроме как следовать позиции Дональда Трампа. Потому что, если США перестанут поддерживать Украину, ЕС нет никакого смысла продолжать поддерживать Украину, ведь поддержка Соединенных Штатов намного больше, чем поддержка ЕС", - сказал ван Мейерен.
Он напомнил, что США являются ключевым игроком в этой ситуации, и без их помощи для ЕС это будет "безнадежной ситуацией".
В Белом доме 21 января заявили, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Позднее издание Wall Street Journal сообщило, что приостановка властями Штатов помощи, вероятно, заморозит финансирование Украины и Тайваня на закупки американского вооружения.
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