https://ria.ru/20250212/evroparlament-1998805030.html

В Европарламенте назвали абсурдом законопроект о переименовании Гренландии

В Европарламенте назвали абсурдом законопроект о переименовании Гренландии - РИА Новости, 12.02.2025

В Европарламенте назвали абсурдом законопроект о переименовании Гренландии

Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен назвал абсурдом американский законопроект о переименовании Гренландии в "Ред-Уайт-энд-Блюленд", добавив, что,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T11:29:00+03:00

2025-02-12T11:29:00+03:00

2025-02-12T11:29:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен назвал абсурдом американский законопроект о переименовании Гренландии в "Ред-Уайт-энд-Блюленд", добавив, что, действуя таким образом, США только потеряют Копенгаген как союзника и ослабнут. Во вторник газета New York Post сообщила, что конгрессмен-республиканец от штата Джорджия Бадди Картер выдвинул законопроект, который должен уполномочить президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию и переименовать ее в "Ред-Уайт-энд-Блюленд", по цветам американского флага. "Когда США разрабатывают свою внешнюю политику, в зале при этом явно должно находиться больше взрослых людей. Если эти люди не видят, какими абсурдными они кажутся, то они потеряли связь с реальностью", - заявил Вистисен в комментарии газете Politico. Он подчеркнул, что Гренландия не продается, и отметил, что подобным поведением Вашингтон только отталкивает союзную Данию. "США не становятся сильнее, теряя такого союзника, - только слабее и более незначительными для мира", - заявил Вистисен. Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде ответил на заявление Трампа, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993533360.html

https://ria.ru/20250125/bolshinstvo-1995447531.html

https://ria.ru/20250211/kongressmen-1998677137.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, европарламент, politico