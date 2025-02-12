В Европарламенте назвали абсурдом законопроект о переименовании Гренландии
Депутат ЕП Вистисен назвал абсурдом законопроект о переименовании Гренландии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен назвал абсурдом американский законопроект о переименовании Гренландии в "Ред-Уайт-энд-Блюленд", добавив, что, действуя таким образом, США только потеряют Копенгаген как союзника и ослабнут.
Во вторник газета New York Post сообщила, что конгрессмен-республиканец от штата Джорджия Бадди Картер выдвинул законопроект, который должен уполномочить президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию и переименовать ее в "Ред-Уайт-энд-Блюленд", по цветам американского флага.
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"Когда США разрабатывают свою внешнюю политику, в зале при этом явно должно находиться больше взрослых людей. Если эти люди не видят, какими абсурдными они кажутся, то они потеряли связь с реальностью", - заявил Вистисен в комментарии газете Politico.
"США не становятся сильнее, теряя такого союзника, - только слабее и более незначительными для мира", - заявил Вистисен.
Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде ответил на заявление Трампа, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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