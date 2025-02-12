https://ria.ru/20250212/evropa-1998965147.html

В ЕС услышали призыв США к увеличению военных расходов, заявили в Британии

В ЕС услышали призыв США к увеличению военных расходов, заявили в Британии - РИА Новости, 12.02.2025

В ЕС услышали призыв США к увеличению военных расходов, заявили в Британии

Страны Европы услышали призыв США к увеличению военных расходов, следует из слов министра обороны Великобритании Джона Хили. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T21:07:00+03:00

2025-02-12T21:07:00+03:00

2025-02-12T21:07:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Страны Европы услышали призыв США к увеличению военных расходов, следует из слов министра обороны Великобритании Джона Хили. В среду в рамках заседания глав минобороны стран НАТО в штаб-квартире альянса проходит заседание контактной группы по Украине. Впервые ее председателем выступила Великобритания. "Было приятно поприветствовать министра обороны (США Пита - ред.) Хегсета на третьей неделе его нахождения в должности. Он подтвердил продолжающуюся приверженность США этой группе, стремлению Украины к прочному миру и важность гарантий безопасности в дальнейшем. Мы услышали его призыв к европейским странам активизироваться. Мы делаем это и будем делать", - сказал Хили по итогам заседания группы. Трансляция велась на сайте НАТО. По его словам, 60% помощи Украине за прошлый год пришло от европейских стран, а страны НАТО, не считая США, увеличили свои оборонные расходы на 20%. Ранее Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не будут терпеть отношения с союзниками, поощряющие зависимость. Он призвал Европу удвоить усилия и подтвердить приверженность "не только сиюминутным потребностям Украины", но и долгосрочным целям Европы в области обороны. Он также добавил, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине, а США не будут отправлять туда войска.

https://ria.ru/20250203/smi-1997118443.html

https://ria.ru/20241226/nato-1991499287.html

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в мире, сша, украина, европа, джон хили, нато