https://ria.ru/20250212/evropa-1998827770.html

"Худший кошмар". СМИ раскрыли главный страх лидеров ЕС из-за Путина

"Худший кошмар". СМИ раскрыли главный страх лидеров ЕС из-за Путина - РИА Новости, 12.02.2025

"Худший кошмар". СМИ раскрыли главный страх лидеров ЕС из-за Путина

Соглашение между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом без участия Европы станет кошмаром для европейских лидеров, пишет... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:35:00+03:00

2025-02-12T12:35:00+03:00

2025-02-12T19:21:00+03:00

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европа

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дональд трамп

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Соглашение между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом без участия Европы станет кошмаром для европейских лидеров, пишет Financial Times."Худший кошмар французского президента, как и многих его коллег, — это российско-американское соглашение, заключенное за спиной украинцев и европейцев", — говорится в публикации. В статье отмечается, что, если Европа хочет места за столом переговоров, она должна что-то предложить, чтобы ее интересы учитывались.Вместе с тем Европа считает, что надежные гарантии безопасности для Киева — это ключ к соглашению, пишет FT. Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.

https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998780360.html

https://ria.ru/20250212/ukraina-1998796663.html

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в мире, европа, владимир путин, киев, дональд трамп