"Худший кошмар". СМИ раскрыли главный страх лидеров ЕС из-за Путина
FT: сделка Путина и Трампа без Европы станет кошмаром для лидеров ЕС
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Соглашение между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом без участия Европы станет кошмаром для европейских лидеров, пишет Financial Times.
"Худший кошмар французского президента, как и многих его коллег, — это российско-американское соглашение, заключенное за спиной украинцев и европейцев", — говорится в публикации.
"Худший кошмар французского президента, как и многих его коллег, — это российско-американское соглашение, заключенное за спиной украинцев и европейцев", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что, если Европа хочет места за столом переговоров, она должна что-то предложить, чтобы ее интересы учитывались.
Вместе с тем Европа считает, что надежные гарантии безопасности для Киева — это ключ к соглашению, пишет FT.
Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
Вместе с тем Европа считает, что надежные гарантии безопасности для Киева — это ключ к соглашению, пишет FT.
Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.