Рейтинг@Mail.ru
"Худший кошмар". СМИ раскрыли главный страх лидеров ЕС из-за Путина - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 12.02.2025 (обновлено: 19:21 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/evropa-1998827770.html
"Худший кошмар". СМИ раскрыли главный страх лидеров ЕС из-за Путина
"Худший кошмар". СМИ раскрыли главный страх лидеров ЕС из-за Путина - РИА Новости, 12.02.2025
"Худший кошмар". СМИ раскрыли главный страх лидеров ЕС из-за Путина
Соглашение между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом без участия Европы станет кошмаром для европейских лидеров, пишет... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:35:00+03:00
2025-02-12T19:21:00+03:00
в мире
европа
владимир путин
киев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997829563_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0934fe88d27c8e9f503e0c2a5a53d6b7.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Соглашение между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом без участия Европы станет кошмаром для европейских лидеров, пишет Financial Times."Худший кошмар французского президента, как и многих его коллег, — это российско-американское соглашение, заключенное за спиной украинцев и европейцев", — говорится в публикации. В статье отмечается, что, если Европа хочет места за столом переговоров, она должна что-то предложить, чтобы ее интересы учитывались.Вместе с тем Европа считает, что надежные гарантии безопасности для Киева — это ключ к соглашению, пишет FT. Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998780360.html
https://ria.ru/20250212/ukraina-1998796663.html
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997829563_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_687b0e98f46e69875999b62ac0e7d8d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, владимир путин, киев, дональд трамп
В мире, Европа, Владимир Путин, Киев, Дональд Трамп
"Худший кошмар". СМИ раскрыли главный страх лидеров ЕС из-за Путина

FT: сделка Путина и Трампа без Европы станет кошмаром для лидеров ЕС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Соглашение между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом без участия Европы станет кошмаром для европейских лидеров, пишет Financial Times.

"Худший кошмар французского президента, как и многих его коллег, — это российско-американское соглашение, заключенное за спиной украинцев и европейцев", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В Раде раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский
Вчера, 09:43
В статье отмечается, что, если Европа хочет места за столом переговоров, она должна что-то предложить, чтобы ее интересы учитывались.

Вместе с тем Европа считает, что надежные гарантии безопасности для Киева — это ключ к соглашению, пишет FT.

Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В офисе Зеленского сделали заявление после удара ВС России по Киеву
Вчера, 11:01
 
В миреЕвропаВладимир ПутинКиевДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала