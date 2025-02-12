https://ria.ru/20250212/evropa-1998756561.html

Европа меняет стратегию в отношении Украины, пишут СМИ

Европа меняет стратегию в отношении Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2025

Европа меняет стратегию в отношении Украины, пишут СМИ

Стратегия стран Европы в отношении Украины меняется в соответствии со стремлением США усадить Киев за стол переговоров с Москвой, пишет издание Politico. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T05:25:00+03:00

2025-02-12T05:25:00+03:00

2025-02-12T05:25:00+03:00

украина

сша

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владимир путин

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Стратегия стран Европы в отношении Украины меняется в соответствии со стремлением США усадить Киев за стол переговоров с Москвой, пишет издание Politico. "Стратегия в отношении Украины в Европе негласно меняется в соответствии с меняющимся тоном Соединённых Штатов - от обещаний непреклонной поддержки к попытке заставить Киев сесть за стол переговоров с помощью твердой руки", - пишет издание. По оценкам Politico, новая стратегия наиболее отчетливо проявится на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Как сообщил изданию источник, США и Украина перед конференцией обсудили долгосрочные гарантии безопасности - они включают оружие и средства разведки, такие как спутники, которые европейцы не могут предоставить. "Это отчетливый отход от эпохи (президента США Джо - ред.) Байдена, когда встреча подтвердила, что США и их союзники будут поддерживать Украину... столько, сколько потребуется", - заключает издание. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Ранее портал Semafor со ссылкой на западных чиновников сообщал, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил союзникам Вашингтона, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их американскому лидеру. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250205/ssha-1997608273.html

https://ria.ru/20250212/krizis-1998755268.html

https://ria.ru/20250210/tramp-1998346545.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, politico, нато, мюнхенская конференция по безопасности, в мире