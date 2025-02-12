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Эстония в обмен на помощь США готова предложить редкоземельные металлы - РИА Новости, 12.02.2025
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16:40 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/estonija-1998901701.html
Эстония в обмен на помощь США готова предложить редкоземельные металлы
Эстония в обмен на помощь США готова предложить редкоземельные металлы - РИА Новости, 12.02.2025
Эстония в обмен на помощь США готова предложить редкоземельные металлы
Эстония в обмен на помощь США готова предложить Вашингтону редкоземельные металлы, следует из заявления министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:40:00+03:00
2025-02-12T16:40:00+03:00
сша
эстония
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Эстония в обмен на помощь США готова предложить Вашингтону редкоземельные металлы, следует из заявления министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны. "Это в наших интересах. Это не в интересах Америки, а в наших интересах... Мы можем предложить США интересные, эффективные экономические отношения", - заявил министр в интервью телерадиокомпании ERR, комментируя слова журналиста о том, что, в случае, если в США захотят узнать, что Эстония может предложить в обмен на помощь, страна предложит американцам редкоземельные металлы. Кроме того, он согласился с тем, что эстонские компании могли бы добывать редкоземельные металлы, перерабатывать их, изготавливать из них продукцию, а затем продавать ее американцам. По словам Цахкны, эстонские власти в последнее время вели разговоры с США об этих полезных ископаемых "на абстрактном уровне". "Сначала нам нужно обо всем договориться в Эстонии, разработать стратегию, и эта стратегия должна предусматривать максимальную переработку полезных ископаемых в Эстонии", - подчеркнул он. При этом политик добавил, что речь идет необязательно об американских интересах. "Вопрос в том, кто сделает лучшее предложение, и я готов поспорить, что это будет гонка. Вы понимаете, моя позиция ясна. Нам не нужно постоянно ходить с протянутой рукой. Нам есть что дать, и мы можем назвать условия, исходя из своих интересов", - отметил министр. Он также рассказал, что Эстония получила "одну крупную инвестицию" в сфере редкоземельных металлов - речь идет о заводе "по производству магнитов на основе редкоземельных металлов с участием канадцев". Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html
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сша
эстония
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сша, эстония, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Эстония, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Эстония в обмен на помощь США готова предложить редкоземельные металлы

Глава МИД Эстонии Цахкны: страна может предложить США редкоземельные металлы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Эстония в обмен на помощь США готова предложить Вашингтону редкоземельные металлы, следует из заявления министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны.
«
"Это в наших интересах. Это не в интересах Америки, а в наших интересах... Мы можем предложить США интересные, эффективные экономические отношения", - заявил министр в интервью телерадиокомпании ERR, комментируя слова журналиста о том, что, в случае, если в США захотят узнать, что Эстония может предложить в обмен на помощь, страна предложит американцам редкоземельные металлы.
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Кроме того, он согласился с тем, что эстонские компании могли бы добывать редкоземельные металлы, перерабатывать их, изготавливать из них продукцию, а затем продавать ее американцам.
По словам Цахкны, эстонские власти в последнее время вели разговоры с США об этих полезных ископаемых "на абстрактном уровне".
«
"Сначала нам нужно обо всем договориться в Эстонии, разработать стратегию, и эта стратегия должна предусматривать максимальную переработку полезных ископаемых в Эстонии", - подчеркнул он.
При этом политик добавил, что речь идет необязательно об американских интересах.
«
"Вопрос в том, кто сделает лучшее предложение, и я готов поспорить, что это будет гонка. Вы понимаете, моя позиция ясна. Нам не нужно постоянно ходить с протянутой рукой. Нам есть что дать, и мы можем назвать условия, исходя из своих интересов", - отметил министр.
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Он также рассказал, что Эстония получила "одну крупную инвестицию" в сфере редкоземельных металлов - речь идет о заводе "по производству магнитов на основе редкоземельных металлов с участием канадцев".
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
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