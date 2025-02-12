https://ria.ru/20250212/es-1998877501.html

Опрос показал отношение европейцев к возможности распада ЕС

Опрос показал отношение европейцев к возможности распада ЕС - РИА Новости, 12.02.2025

Опрос показал отношение европейцев к возможности распада ЕС

Более трети европейцев считают вероятным распад ЕС в ближайшие 20 лет, следует из опроса аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям"... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:08:00+03:00

2025-02-12T15:08:00+03:00

2025-02-12T15:08:00+03:00

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евросоюз

европейский совет по международным отношениям

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более трети европейцев считают вероятным распад ЕС в ближайшие 20 лет, следует из опроса аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR). По его данным, в среднем 37% жителей Европы считают достаточно вероятным или очень вероятным распад ЕС в ближайшие 20 лет, еще 12% не могут дать однозначный ответ на этот вопрос. Наиболее высокий скепсис в отношении будущего Евросоюза наблюдается в Болгарии, там возможный распад ЕС прогнозируют 52% жителей. В Румынии этот показатель составляет 40%, в Польше - 41%, в Швейцарии - 46%, во Франции - 41%, в Португалии - 39%, в Великобритании - 40%, в Венгрии - 40%, в Германии - 39%, в Эстонии - 32%, в Италии - 36%, в Испании - 31%. Опрос проводился также на Украине, там о вероятном распаде ЕС в ближайшей перспективе говорят 28% жителей. Опрос проводился в 14 странах в ноябре 2024 года среди 18 507 респондентов, погрешность не указана.

https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html

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в мире, европа, болгария, румыния, евросоюз, европейский совет по международным отношениям