https://ria.ru/20250212/erebru--1998799093.html

В Швеции сообщили новые подробности о стрельбе в Эребру

В Швеции сообщили новые подробности о стрельбе в Эребру - РИА Новости, 12.02.2025

В Швеции сообщили новые подробности о стрельбе в Эребру

Напавший на школу в шведском Эребру, где в результате стрельбы погибли 10 человек, произвел более 50 выстрелов, выбор жертв был случайным, сообщает полиция... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T11:13:00+03:00

2025-02-12T11:13:00+03:00

2025-02-12T11:13:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Напавший на школу в шведском Эребру, где в результате стрельбы погибли 10 человек, произвел более 50 выстрелов, выбор жертв был случайным, сообщает полиция Швеции. "Технический осмотр в школе все еще продолжается, но мы можем подтвердить, что было произведено более 50 выстрелов. Рядом с подозреваемым было обнаружено большое количество неиспользованных боеприпасов", - говорится в сообщении. Полиция сообщила, что изъяла четыре ружья: три из них были найдены на месте преступления и одно - в доме подозреваемого. "На данном этапе мы не видим, чтобы он выбирал конкретных жертв. Жертвы различаются по возрасту, этнической принадлежности и полу. Они работали учителями или учились", - уточняет полиция. Мотив преступления все еще остается неясным. По словам правоохранителей, подозреваемый был зачислен в школу Risbergska дважды - в 2013 году и между 2019 и 2021 годами - однако результатов его обучения в школе не обнаружено. "Подозреваемый жил изолированно, практически не общался с другими людьми", - сообщили правоохранители. Незадолго до преступления подозреваемый закупил дымовые гранаты и боеприпасы. Ранее полиция сообщила, что у него была лицензия на несколько видов оружия. Инцидент со стрельбой произошел 4 февраля в школе для обучения взрослых Campus Risbergska. По данным полиции, в результате стрельбы погибли 10 человек (семь женщин и трое мужчин в возрасте от 28 до 68 лет), шесть человек пострадали. Напавший покончил с собой еще до прибытия правоохранителей. Полиция предполагает, что он действовал в одиночку. По словам правоохранителей, на данный момент нет указаний на то, что преступление было совершено по идеологическим мотивам. Прокурор ранее подтвердила личность преступника, им оказался 35-летний Рикард Андерссон. Премьер Швеции назвал преступление в школе самой страшной массовой стрельбой за всю историю страны.

https://ria.ru/20250204/shvetsiya-1997400444.html

https://ria.ru/20250205/erebru-1997494971.html

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