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Якушев призвал определиться по вопросу с ЕГЭ - РИА Новости, 12.02.2025
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11:07 12.02.2025 (обновлено: 11:27 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/er-1998797805.html
Якушев призвал определиться по вопросу с ЕГЭ
Якушев призвал определиться по вопросу с ЕГЭ - РИА Новости, 12.02.2025
Якушев призвал определиться по вопросу с ЕГЭ
Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев заявил, что пришло время определиться: либо Россия сохраняет ЕГЭ, либо отказывается от него, и тогда... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:07:00+03:00
2025-02-12T11:27:00+03:00
общество
россия
владимир якушев
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев заявил, что пришло время определиться: либо Россия сохраняет ЕГЭ, либо отказывается от него, и тогда в стратегии развития образования РФ на период до 2036 года с перспективой до 2040 года должна быть предложена новая форма аттестации выпускников школ. "Еще один важный вопрос, мне кажется, он тоже давно уже перезревший, на который в стратегии должен быть дан однозначный ответ, - это способ государственной итоговой аттестации для тех, кто закончил школу и собирается поступать в вуз. Тема ЕГЭ сегодня совершенно незаслуженно приобрела уже политическое значение. Как у нас начинается новый политический цикл, так это начинают поднимать на флаг и мы начинаем политизировать эту тему, этого делать ни в коем случае нельзя. Пришло время определиться: либо мы сохраняем ЕГЭ и полностью прекращаем дискуссии на эту тему, либо отказываемся от него. И тогда в стратегии должна быть предложена новая форма аттестации выпускников школ, а также - поступления в вузы", - сказал Якушев на заседании Генсовета партии по образованию и науке. Стратегия развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года разрабатывается в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и координируется администрацией президента и правительством РФ. Над документом работают свыше тысячи экспертов в области образования. Стратегия будет учитывать традиционные ценности системы образования: высокий статус профессии педагога, формирование единого образовательного пространства в стране. Утвердить документ планируется в 2025 году после самого широкого обсуждения.
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общество, россия, владимир якушев, владимир путин, единая россия
Общество, Россия, Владимир Якушев, Владимир Путин, Единая Россия
Якушев призвал определиться по вопросу с ЕГЭ

Якушев: либо Россия сохраняет ЕГЭ, либо отказывается от него

© Фото : Совет ФедерацииВладимир Якушев
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Совет Федерации
Владимир Якушев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев заявил, что пришло время определиться: либо Россия сохраняет ЕГЭ, либо отказывается от него, и тогда в стратегии развития образования РФ на период до 2036 года с перспективой до 2040 года должна быть предложена новая форма аттестации выпускников школ.
"Еще один важный вопрос, мне кажется, он тоже давно уже перезревший, на который в стратегии должен быть дан однозначный ответ, - это способ государственной итоговой аттестации для тех, кто закончил школу и собирается поступать в вуз. Тема ЕГЭ сегодня совершенно незаслуженно приобрела уже политическое значение. Как у нас начинается новый политический цикл, так это начинают поднимать на флаг и мы начинаем политизировать эту тему, этого делать ни в коем случае нельзя. Пришло время определиться: либо мы сохраняем ЕГЭ и полностью прекращаем дискуссии на эту тему, либо отказываемся от него. И тогда в стратегии должна быть предложена новая форма аттестации выпускников школ, а также - поступления в вузы", - сказал Якушев на заседании Генсовета партии по образованию и науке.
Стратегия развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года разрабатывается в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и координируется администрацией президента и правительством РФ. Над документом работают свыше тысячи экспертов в области образования.
Стратегия будет учитывать традиционные ценности системы образования: высокий статус профессии педагога, формирование единого образовательного пространства в стране. Утвердить документ планируется в 2025 году после самого широкого обсуждения.
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