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На мужчину составили протокол из-за спаривающихся енотов на крыше машины

На мужчину составили протокол из-за спаривающихся енотов на крыше машины - РИА Новости, 12.02.2025

На мужчину составили протокол из-за спаривающихся енотов на крыше машины

Административный протокол выписан на жителя Сочи, который перевозил двух спаривающихся енотов на крыше автомобиля из-за нежелания пачкать салон, сообщили в... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:50:00+03:00

2025-02-12T13:50:00+03:00

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СОЧИ, 12 фев – РИА Новости. Административный протокол выписан на жителя Сочи, который перевозил двух спаривающихся енотов на крыше автомобиля из-за нежелания пачкать салон, сообщили в пресс-службе городского УВД. Видеозапись с двумя енотами, которые спариваются на крыше движущегося в центре Сочи автомобиля, появилась ранее в социальных сетях. Водителя с животными остановили правоохранители, а позже доставили в отдел полиции. "Установлено, что животных он перевозил по просьбе своего знакомого, а на крышу транспорта посадил, чтобы они не испортили салон. В отношении сочинца составили административный протокол", - говорится в Telegram канале-сочинского УВД. Добавляется, что еноты не пострадали. Как уточнили РИА Новости в полиции, сочинец прокатил енотов 8 февраля, через три дня на него выписали протокол по ч.1 ст. 12.21 КоАП РФ (нарушение правил перевозки), по которому ему грозит штраф в 500 рублей.

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происшествия, авто, сочи, россия, telegram, крушение двух танкеров в керченском проливе