https://ria.ru/20250212/energodar-1998851498.html
ВСУ около 50 раз атаковали Энергодар с начала года
ВСУ около 50 раз атаковали Энергодар с начала года - РИА Новости, 12.02.2025
ВСУ около 50 раз атаковали Энергодар с начала года
Украинские боевики около 50 раз атаковали Энергодар и его окрестности с начала года с применением БПЛА и артиллерии, рассказал РИА Новости врио главы городской... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:07:00+03:00
2025-02-12T14:07:00+03:00
2025-02-12T14:07:00+03:00
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ЭНЕРГОДАР, 12 фев - РИА Новости. Украинские боевики около 50 раз атаковали Энергодар и его окрестности с начала года с применением БПЛА и артиллерии, рассказал РИА Новости врио главы городской администрации Максим Пухов. Ранее он сообщил, что "буквально ежедневно" фиксируются попытки ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковать Энергодар, все службы города работают в режиме повышенной готовности. "По нашим косвенным подсчётам, их не менее 50. Не менее 40 ударов дронов по инфраструктуре города", - сказал Пухов. Собеседник пояснил, что большинство атак направлено на инфраструктуру Энергодара и именно они фиксируются постоянно, но также случается, что артиллерийские снаряды и ударные БПЛА падают в черте города, но вдали от жилой застройки и объектов инфраструктуры.
https://ria.ru/20240928/energodar-1975222082.html
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РИА Новости
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энергодар, вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область, запорожская аэс
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ВСУ около 50 раз атаковали Энергодар с начала года
Врио главы Энергодара Пухов: ВСУ не менее 50 раз атаковали город с начала года