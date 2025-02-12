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ВСУ около 50 раз атаковали Энергодар с начала года - РИА Новости, 12.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/energodar-1998851498.html
ВСУ около 50 раз атаковали Энергодар с начала года
ВСУ около 50 раз атаковали Энергодар с начала года - РИА Новости, 12.02.2025
ВСУ около 50 раз атаковали Энергодар с начала года
Украинские боевики около 50 раз атаковали Энергодар и его окрестности с начала года с применением БПЛА и артиллерии, рассказал РИА Новости врио главы городской... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:07:00+03:00
2025-02-12T14:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
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ЭНЕРГОДАР, 12 фев - РИА Новости. Украинские боевики около 50 раз атаковали Энергодар и его окрестности с начала года с применением БПЛА и артиллерии, рассказал РИА Новости врио главы городской администрации Максим Пухов. Ранее он сообщил, что "буквально ежедневно" фиксируются попытки ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковать Энергодар, все службы города работают в режиме повышенной готовности. "По нашим косвенным подсчётам, их не менее 50. Не менее 40 ударов дронов по инфраструктуре города", - сказал Пухов. Собеседник пояснил, что большинство атак направлено на инфраструктуру Энергодара и именно они фиксируются постоянно, но также случается, что артиллерийские снаряды и ударные БПЛА падают в черте города, но вдали от жилой застройки и объектов инфраструктуры.
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энергодар, вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская область, Запорожская АЭС
ВСУ около 50 раз атаковали Энергодар с начала года

Врио главы Энергодара Пухов: ВСУ не менее 50 раз атаковали город с начала года

© РИА НовостиСтела при въезде в город Энергодар
Стела при въезде в город Энергодар - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости
Стела при въезде в город Энергодар. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 12 фев - РИА Новости. Украинские боевики около 50 раз атаковали Энергодар и его окрестности с начала года с применением БПЛА и артиллерии, рассказал РИА Новости врио главы городской администрации Максим Пухов.
Ранее он сообщил, что "буквально ежедневно" фиксируются попытки ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковать Энергодар, все службы города работают в режиме повышенной готовности.
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"По нашим косвенным подсчётам, их не менее 50. Не менее 40 ударов дронов по инфраструктуре города", - сказал Пухов.
Собеседник пояснил, что большинство атак направлено на инфраструктуру Энергодара и именно они фиксируются постоянно, но также случается, что артиллерийские снаряды и ударные БПЛА падают в черте города, но вдали от жилой застройки и объектов инфраструктуры.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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