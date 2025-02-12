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Эксперт оценила соответствие экономики Армении критериям ЕС - РИА Новости, 12.02.2025
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17:53 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/ekspert-1998920145.html
Эксперт оценила соответствие экономики Армении критериям ЕС
Эксперт оценила соответствие экономики Армении критериям ЕС - РИА Новости, 12.02.2025
Эксперт оценила соответствие экономики Армении критериям ЕС
Формально экономика Армении соответствует Копенгагенским критериям Евросоюза для потенциальных кандидатов в ее члены, однако если копнуть поглубже, то все не... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:53:00+03:00
2025-02-12T17:53:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Формально экономика Армении соответствует Копенгагенским критериям Евросоюза для потенциальных кандидатов в ее члены, однако если копнуть поглубже, то все не так просто: например, у страны достаточно высокие показатели безработицы, а малый бизнес находится в основном в серой зоне, сообщила РИА Новости директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. В среду парламент Армении принял разработанный прозападными силами законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз, при том что само объединение не предлагало стране членство. Оппозиция в свою очередь назвала этот документ юридически абсурдным и не имеющим правовых последствий. "Требования ЕС к кандидатам, так называемые Копенгагенские критерии, были прописаны еще в 1993 году и содержат максимально общие положения. В отношении экономики - это конкурентноспособная рыночная экономика и финансовая стабильность. Формально Армения соответствует этим требованиям, но если копнуть поглубже, то все не так просто", - рассуждает Давыдова. Как пояснила эксперт, пик роста экономики Армении пришелся на 2022 год и был связан с притоком релокантов из России. "Сейчас положительный эффект от притока русских специалистов постепенно сходит на нет, так как ужесточение требований к регистрации малого бизнеса и рост налоговой нагрузки заставили релокантов уехать в другие страны с более либеральным законодательством. Поэтому темпы экономического роста за два года сократились в два раза, и аналитики прогнозируют их дальнейшее снижение", - отмечает она. "Также в Армении достаточно высокие показатели безработицы, а малый бизнес находится в основном в серой зоне", - продолжает Давыдова. Средний уровень заработной платы также ниже стандартов Евросоюза. Есть и коррупционная составляющая, которая препятствует нормальному функционированию экономики. Все эти проблемы Армении необходимо решить в ближайшее время, если она стремится стать частью Евросоюза. "Но при этом необходимо понимать, что перспективы вступления в ЕС весьма туманны, а риск разрушить отношения с одним из своим основных внешнеполитических партнеров, Россией, реальнее", - подчеркнула она. Согласно оценкам международного рейтингового агентства Fitch, экономика Армении выросла в прошлом году на 6% после увеличения на 8,3% в 2023 году и на 12,6% в 2022 году. Прогноз роста ВВП на 2025 год понижен до 4,8% с 5,5% с учетом того, что начало работ на Амулсарском золотом руднике было перенесено по меньшей мере на четвертый квартал 2025 года с первого квартала 2025 года. В 2026 году, согласно оценке Fitch, экономический рост страны еще замедлится - до 4,5%.
https://ria.ru/20250109/es-1993018020.html
https://ria.ru/20250212/armeniya-1998842030.html
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экономика, армения, россия, евросоюз, fitch ratings, рэу имени г. в. плеханова, в мире
Экономика, Армения, Россия, Евросоюз, Fitch Ratings, РЭУ имени Г. В. Плеханова, В мире
Эксперт оценила соответствие экономики Армении критериям ЕС

Давыдова: экономика Армении отвечает требованиям ЕС, но на практике все сложнее

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Формально экономика Армении соответствует Копенгагенским критериям Евросоюза для потенциальных кандидатов в ее члены, однако если копнуть поглубже, то все не так просто: например, у страны достаточно высокие показатели безработицы, а малый бизнес находится в основном в серой зоне, сообщила РИА Новости директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.
В среду парламент Армении принял разработанный прозападными силами законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз, при том что само объединение не предлагало стране членство. Оппозиция в свою очередь назвала этот документ юридически абсурдным и не имеющим правовых последствий.
Ереван - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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"Требования ЕС к кандидатам, так называемые Копенгагенские критерии, были прописаны еще в 1993 году и содержат максимально общие положения. В отношении экономики - это конкурентноспособная рыночная экономика и финансовая стабильность. Формально Армения соответствует этим требованиям, но если копнуть поглубже, то все не так просто", - рассуждает Давыдова.
Как пояснила эксперт, пик роста экономики Армении пришелся на 2022 год и был связан с притоком релокантов из России. "Сейчас положительный эффект от притока русских специалистов постепенно сходит на нет, так как ужесточение требований к регистрации малого бизнеса и рост налоговой нагрузки заставили релокантов уехать в другие страны с более либеральным законодательством. Поэтому темпы экономического роста за два года сократились в два раза, и аналитики прогнозируют их дальнейшее снижение", - отмечает она.
"Также в Армении достаточно высокие показатели безработицы, а малый бизнес находится в основном в серой зоне", - продолжает Давыдова. Средний уровень заработной платы также ниже стандартов Евросоюза. Есть и коррупционная составляющая, которая препятствует нормальному функционированию экономики. Все эти проблемы Армении необходимо решить в ближайшее время, если она стремится стать частью Евросоюза.
"Но при этом необходимо понимать, что перспективы вступления в ЕС весьма туманны, а риск разрушить отношения с одним из своим основных внешнеполитических партнеров, Россией, реальнее", - подчеркнула она.
Согласно оценкам международного рейтингового агентства Fitch, экономика Армении выросла в прошлом году на 6% после увеличения на 8,3% в 2023 году и на 12,6% в 2022 году. Прогноз роста ВВП на 2025 год понижен до 4,8% с 5,5% с учетом того, что начало работ на Амулсарском золотом руднике было перенесено по меньшей мере на четвертый квартал 2025 года с первого квартала 2025 года. В 2026 году, согласно оценке Fitch, экономический рост страны еще замедлится - до 4,5%.
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ЭкономикаАрменияРоссияЕвросоюзFitch RatingsРЭУ имени Г. В. ПлехановаВ мире
 
 
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