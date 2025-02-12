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Эксперт прокомментировал идею Трампа об украинских металлах - РИА Новости, 12.02.2025
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08:27 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/ekspert-1998767513.html
Эксперт прокомментировал идею Трампа об украинских металлах
Эксперт прокомментировал идею Трампа об украинских металлах - РИА Новости, 12.02.2025
Эксперт прокомментировал идею Трампа об украинских металлах
Президент США Дональд Трамп, озвучив идею обмена украинских редкоземельных металлов на помощь Киеву, подоспел лишь к "шапочному разбору", ведь знаковые сделки... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T08:27:00+03:00
2025-02-12T08:27:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, озвучив идею обмена украинских редкоземельных металлов на помощь Киеву, подоспел лишь к "шапочному разбору", ведь знаковые сделки по освоению ресурсов на Украине были совершены при бывшем главе Белого дома Джо Байдене, заявил РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. Предложение Трампа не новое, такая идея выдвигалась еще до президентских выборов в США – например, в июне 2024 года американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил в эфире CBS News о том, что Украина нужна Западу ради полезных ископаемых, напомнил Матвеев. "Есть ощущение, что Трамп подоспел, как говорят в России, к "шапочному разбору", - сказал Матвеев. Еще в конце 2023 года австралийская компания European Lithium бизнесмена Тони Сейджа стала владельцем 100% капитала ООО "Европейский литий Украина" с основным участком добычи "Добрый" в Кировоградской области. Крупнейшее на Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд – "Объединенную горно-химическую компанию", власти Украины в октябре 2024 года продали компании "Цемин Украина", владельцем которой является азербайджанский бизнесмен Насиб Хасанов, перечислил Матвеев. Он подчеркнул, что украинский графит также перестал быть украинским еще в 2021 году, когда австралийская компания Volt Resources купила 70% в "Завальевском графите". Как сообщалось, в 2024 году крупнейшая американская энергетическая корпорация Chevron могла подписать соглашение по монопольному контролю над добычей некоторых украинских редкоземельных металлов, добавил Матвеев. "Обращает на себя внимание, что все эти знаковые сделки совершены при владычестве на Украине клана Байденов, а руководители European Lithium и Chevron были замечены в связях с Демократической партией США. Поэтому Дональд Трамп рискует оказаться в ситуации известного героя культовой советской кинокомедии, когда "все уже украдено до нас", - подытожил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html
https://ria.ru/20250208/resursy-1998096552.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, chevron
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Chevron
Эксперт прокомментировал идею Трампа об украинских металлах

Историк Матвеев: Трамп подоспел лишь к "шапочному разбору"

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, озвучив идею обмена украинских редкоземельных металлов на помощь Киеву, подоспел лишь к "шапочному разбору", ведь знаковые сделки по освоению ресурсов на Украине были совершены при бывшем главе Белого дома Джо Байдене, заявил РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.
Предложение Трампа не новое, такая идея выдвигалась еще до президентских выборов в США – например, в июне 2024 года американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил в эфире CBS News о том, что Украина нужна Западу ради полезных ископаемых, напомнил Матвеев.
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"Есть ощущение, что Трамп подоспел, как говорят в России, к "шапочному разбору", - сказал Матвеев.
Еще в конце 2023 года австралийская компания European Lithium бизнесмена Тони Сейджа стала владельцем 100% капитала ООО "Европейский литий Украина" с основным участком добычи "Добрый" в Кировоградской области. Крупнейшее на Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд – "Объединенную горно-химическую компанию", власти Украины в октябре 2024 года продали компании "Цемин Украина", владельцем которой является азербайджанский бизнесмен Насиб Хасанов, перечислил Матвеев.
Он подчеркнул, что украинский графит также перестал быть украинским еще в 2021 году, когда австралийская компания Volt Resources купила 70% в "Завальевском графите". Как сообщалось, в 2024 году крупнейшая американская энергетическая корпорация Chevron могла подписать соглашение по монопольному контролю над добычей некоторых украинских редкоземельных металлов, добавил Матвеев.
"Обращает на себя внимание, что все эти знаковые сделки совершены при владычестве на Украине клана Байденов, а руководители European Lithium и Chevron были замечены в связях с Демократической партией США. Поэтому Дональд Трамп рискует оказаться в ситуации известного героя культовой советской кинокомедии, когда "все уже украдено до нас", - подытожил собеседник агентства.
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В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДжо БайденChevron
 
 
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