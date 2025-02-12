Эксперт оценил перспективы отношений России и США
Экс-чиновник Кук: дружба с Россией создаст новую позитивную парадигму для мира
Флаги России и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Дружеские отношения между Россией и США могу создать новую позитивную парадигму для мира на много веков вперед, заявил РИА Новости бывший член Комиссии США по изящным искусствам и эксперт по России Родни Кук.
"Когда дружеские отношения между США и Россией снова будут способствовать миру на планете, может возникнуть совершенно новая парадигма экономического и военного союза между США, Россией, Скандинавией и Прибалтикой. Я думаю, это будет на века", - сказал Кук.
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Он выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп нацелен на сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным и на обсуждение того, как можно урегулировать конфликт на Украине. "На мой взгляд, этот вопрос должен быть решен быстрее других тем, над которыми работает администрация США", - сказал Кук.
Он подчеркнул, что США должны изменить свой подход к России, который существовал в последние десятилетия. "Я думаю, наш госдепартамент должен больше изучать российскую историю. Этого совершенно очевидно не было в последние 20-30 лет", - сказал он.
По его мнению, Россия может быть одним из ключевых союзников США. При этом Кук выразил уверенность в том, что Трамп также хочет наладить дружеские отношения с Россией.
Кук был членом Комиссии США по изящным искусствам, которая консультирует Конгресс, президента и администрацию США по вопросам эстетики, с 2021 по 2022 годы. Он также является основателем и президентом Национального фонда памятников, занимающегося разработкой проектов по реставрации исторических объектов. Кроме того, он принимал участие в ряде крупных проектов в России, в том числе в реставрации музея Льва Толстого в Ясной Поляне и Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря в Московской области.