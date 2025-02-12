https://ria.ru/20250212/ekspert-1998766502.html

Эксперт оценил перспективы отношений России и США

Эксперт оценил перспективы отношений России и США - РИА Новости, 12.02.2025

Эксперт оценил перспективы отношений России и США

Дружеские отношения между Россией и США могу создать новую позитивную парадигму для мира на много веков вперед, заявил РИА Новости бывший член Комиссии США по... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T08:19:00+03:00

2025-02-12T08:19:00+03:00

2025-02-12T08:19:00+03:00

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сша

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дональд трамп

владимир путин

лев толстой (писатель)

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Дружеские отношения между Россией и США могу создать новую позитивную парадигму для мира на много веков вперед, заявил РИА Новости бывший член Комиссии США по изящным искусствам и эксперт по России Родни Кук. "Когда дружеские отношения между США и Россией снова будут способствовать миру на планете, может возникнуть совершенно новая парадигма экономического и военного союза между США, Россией, Скандинавией и Прибалтикой. Я думаю, это будет на века", - сказал Кук. Он выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп нацелен на сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным и на обсуждение того, как можно урегулировать конфликт на Украине. "На мой взгляд, этот вопрос должен быть решен быстрее других тем, над которыми работает администрация США", - сказал Кук. Он подчеркнул, что США должны изменить свой подход к России, который существовал в последние десятилетия. "Я думаю, наш госдепартамент должен больше изучать российскую историю. Этого совершенно очевидно не было в последние 20-30 лет", - сказал он. По его мнению, Россия может быть одним из ключевых союзников США. При этом Кук выразил уверенность в том, что Трамп также хочет наладить дружеские отношения с Россией. Кук был членом Комиссии США по изящным искусствам, которая консультирует Конгресс, президента и администрацию США по вопросам эстетики, с 2021 по 2022 годы. Он также является основателем и президентом Национального фонда памятников, занимающегося разработкой проектов по реставрации исторических объектов. Кроме того, он принимал участие в ряде крупных проектов в России, в том числе в реставрации музея Льва Толстого в Ясной Поляне и Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря в Московской области.

https://ria.ru/20250123/gosduma-1995058564.html

https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998416050.html

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россия, сша, прибалтика, дональд трамп, владимир путин, лев толстой (писатель), в мире