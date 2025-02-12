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Эксперт оценил перспективы отношений России и США - РИА Новости, 12.02.2025
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08:19 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/ekspert-1998766502.html
Эксперт оценил перспективы отношений России и США
Эксперт оценил перспективы отношений России и США - РИА Новости, 12.02.2025
Эксперт оценил перспективы отношений России и США
Дружеские отношения между Россией и США могу создать новую позитивную парадигму для мира на много веков вперед, заявил РИА Новости бывший член Комиссии США по... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T08:19:00+03:00
2025-02-12T08:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Дружеские отношения между Россией и США могу создать новую позитивную парадигму для мира на много веков вперед, заявил РИА Новости бывший член Комиссии США по изящным искусствам и эксперт по России Родни Кук. "Когда дружеские отношения между США и Россией снова будут способствовать миру на планете, может возникнуть совершенно новая парадигма экономического и военного союза между США, Россией, Скандинавией и Прибалтикой. Я думаю, это будет на века", - сказал Кук. Он выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп нацелен на сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным и на обсуждение того, как можно урегулировать конфликт на Украине. "На мой взгляд, этот вопрос должен быть решен быстрее других тем, над которыми работает администрация США", - сказал Кук. Он подчеркнул, что США должны изменить свой подход к России, который существовал в последние десятилетия. "Я думаю, наш госдепартамент должен больше изучать российскую историю. Этого совершенно очевидно не было в последние 20-30 лет", - сказал он. По его мнению, Россия может быть одним из ключевых союзников США. При этом Кук выразил уверенность в том, что Трамп также хочет наладить дружеские отношения с Россией. Кук был членом Комиссии США по изящным искусствам, которая консультирует Конгресс, президента и администрацию США по вопросам эстетики, с 2021 по 2022 годы. Он также является основателем и президентом Национального фонда памятников, занимающегося разработкой проектов по реставрации исторических объектов. Кроме того, он принимал участие в ряде крупных проектов в России, в том числе в реставрации музея Льва Толстого в Ясной Поляне и Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря в Московской области.
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995058564.html
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россия, сша, прибалтика, дональд трамп, владимир путин, лев толстой (писатель), в мире
Россия, США, Прибалтика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Лев Толстой (писатель), В мире
Эксперт оценил перспективы отношений России и США

Экс-чиновник Кук: дружба с Россией создаст новую позитивную парадигму для мира

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги России и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Дружеские отношения между Россией и США могу создать новую позитивную парадигму для мира на много веков вперед, заявил РИА Новости бывший член Комиссии США по изящным искусствам и эксперт по России Родни Кук.
"Когда дружеские отношения между США и Россией снова будут способствовать миру на планете, может возникнуть совершенно новая парадигма экономического и военного союза между США, Россией, Скандинавией и Прибалтикой. Я думаю, это будет на века", - сказал Кук.
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Он выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп нацелен на сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным и на обсуждение того, как можно урегулировать конфликт на Украине. "На мой взгляд, этот вопрос должен быть решен быстрее других тем, над которыми работает администрация США", - сказал Кук.
Он подчеркнул, что США должны изменить свой подход к России, который существовал в последние десятилетия. "Я думаю, наш госдепартамент должен больше изучать российскую историю. Этого совершенно очевидно не было в последние 20-30 лет", - сказал он.
По его мнению, Россия может быть одним из ключевых союзников США. При этом Кук выразил уверенность в том, что Трамп также хочет наладить дружеские отношения с Россией.
Кук был членом Комиссии США по изящным искусствам, которая консультирует Конгресс, президента и администрацию США по вопросам эстетики, с 2021 по 2022 годы. Он также является основателем и президентом Национального фонда памятников, занимающегося разработкой проектов по реставрации исторических объектов. Кроме того, он принимал участие в ряде крупных проектов в России, в том числе в реставрации музея Льва Толстого в Ясной Поляне и Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря в Московской области.
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