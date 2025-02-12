https://ria.ru/20250212/dtp-1998787018.html

В Красноярском крае на трассе столкнулись несколько автомобилей

В Красноярском крае на трассе столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 12.02.2025

В Красноярском крае на трассе столкнулись несколько автомобилей

Два большегруза, две легковушки и автобус столкнулись на 904 километре федеральной трассы "Сибирь" в Красноярском крае, движение в районе ДТП ограничено,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T10:12:00+03:00

2025-02-12T10:12:00+03:00

2025-02-12T10:12:00+03:00

происшествия

красноярский край

уярский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/89/1533818971_0:768:1352:1529_1920x0_80_0_0_1a692fb173b99ee837751f6e14a91544.jpg

КРАСНОЯРСК, 12 фев – РИА Новости. Два большегруза, две легковушки и автобус столкнулись на 904 километре федеральной трассы "Сибирь" в Красноярском крае, движение в районе ДТП ограничено, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. По данным ведомства, из-за ДТП участок дороги на 904 километре трассы перекрыт, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. "ДТП произошло в районе 11 (7.00 мск) часов в Уярском районе (Красноярского края – ред.). Столкновение пяти автомобилей. Из них два грузовых, два легковых и один автобус. В результате происшествия пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что принимаются меры для оперативного восстановления движения.

https://ria.ru/20241121/dtp-1985081264.html

красноярский край

уярский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, уярский район