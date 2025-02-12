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В Красноярском крае на трассе столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 12.02.2025
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10:12 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/dtp-1998787018.html
В Красноярском крае на трассе столкнулись несколько автомобилей
В Красноярском крае на трассе столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 12.02.2025
В Красноярском крае на трассе столкнулись несколько автомобилей
Два большегруза, две легковушки и автобус столкнулись на 904 километре федеральной трассы "Сибирь" в Красноярском крае, движение в районе ДТП ограничено,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:12:00+03:00
2025-02-12T10:12:00+03:00
происшествия
красноярский край
уярский район
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КРАСНОЯРСК, 12 фев – РИА Новости. Два большегруза, две легковушки и автобус столкнулись на 904 километре федеральной трассы "Сибирь" в Красноярском крае, движение в районе ДТП ограничено, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. По данным ведомства, из-за ДТП участок дороги на 904 километре трассы перекрыт, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. "ДТП произошло в районе 11 (7.00 мск) часов в Уярском районе (Красноярского края – ред.). Столкновение пяти автомобилей. Из них два грузовых, два легковых и один автобус. В результате происшествия пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что принимаются меры для оперативного восстановления движения.
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, уярский район
Происшествия, Красноярский край, Уярский район
В Красноярском крае на трассе столкнулись несколько автомобилей

В Красноярском крае столкнулись на трассе 2 грузовика, 2 легковушки и автобус

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 12 фев – РИА Новости. Два большегруза, две легковушки и автобус столкнулись на 904 километре федеральной трассы "Сибирь" в Красноярском крае, движение в районе ДТП ограничено, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, из-за ДТП участок дороги на 904 километре трассы перекрыт, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
«
"ДТП произошло в районе 11 (7.00 мск) часов в Уярском районе (Красноярского края – ред.). Столкновение пяти автомобилей. Из них два грузовых, два легковых и один автобус. В результате происшествия пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что принимаются меры для оперативного восстановления движения.
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