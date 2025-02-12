В Белгородской области мужчину госпитализировали после атаки дрона
Гладков: мужчина обратился в больницу после атаки украинского дрона на грузовик
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Мужчина обратился в больницу после атаки украинского дрона на грузовой автомобиль в Валуйском округе, пострадавшего госпитализировали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее в среду Гладков сообщал, что в селе Колыхалино Валуйского округа в результате удара дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина, он находится в тяжелом состоянии. Кроме того, в селе Берёзовка Борисовского района беспилотник атаковал движущийся автомобиль. Мужчину госпитализировали с баротравмой и осколочным ранением руки. В Волоконовском районе на участке автодороги на движущийся легковой автомобиль было сброшено взрывное устройство. Ранена семейная пара.
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"Количество раненых за сегодняшний день увеличилось до пяти. В медицинское учреждение обратился мужчина, который также находился в машине, поврежденной в результате удара дрона по грузовому автомобилю в селе Колыхалино Валуйского округа. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, он был госпитализирован в областную клиническую больницу с баротравмой", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в селе Карабаново Валуйского округа от удара беспилотника повреждён легковой автомобиль. В посёлке Малиновка Белгородского района в результате детонации FPV-дрона возле частного домовладения загорелся легковой автомобиль.
"В городе Шебекино в результате прилёта боеприпаса повреждено остекление двух многоквартирных домов. Осколками посечены пять легковых автомобилей. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи", - уточнил Гладков.
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