https://ria.ru/20250212/dron-1998975964.html

В Белгородской области мужчину госпитализировали после атаки дрона

В Белгородской области мужчину госпитализировали после атаки дрона - РИА Новости, 12.02.2025

В Белгородской области мужчину госпитализировали после атаки дрона

Мужчина обратился в больницу после атаки украинского дрона на грузовой автомобиль в Валуйском округе, пострадавшего госпитализировали, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T23:25:00+03:00

2025-02-12T23:25:00+03:00

2025-02-12T23:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

карабаново

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Мужчина обратился в больницу после атаки украинского дрона на грузовой автомобиль в Валуйском округе, пострадавшего госпитализировали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее в среду Гладков сообщал, что в селе Колыхалино Валуйского округа в результате удара дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина, он находится в тяжелом состоянии. Кроме того, в селе Берёзовка Борисовского района беспилотник атаковал движущийся автомобиль. Мужчину госпитализировали с баротравмой и осколочным ранением руки. В Волоконовском районе на участке автодороги на движущийся легковой автомобиль было сброшено взрывное устройство. Ранена семейная пара. "Количество раненых за сегодняшний день увеличилось до пяти. В медицинское учреждение обратился мужчина, который также находился в машине, поврежденной в результате удара дрона по грузовому автомобилю в селе Колыхалино Валуйского округа. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, он был госпитализирован в областную клиническую больницу с баротравмой", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в селе Карабаново Валуйского округа от удара беспилотника повреждён легковой автомобиль. В посёлке Малиновка Белгородского района в результате детонации FPV-дрона возле частного домовладения загорелся легковой автомобиль. "В городе Шебекино в результате прилёта боеприпаса повреждено остекление двух многоквартирных домов. Осколками посечены пять легковых автомобилей. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи", - уточнил Гладков.

https://ria.ru/20250212/dnepropetrovsk-1998972906.html

https://ria.ru/20250212/vzryvy-1998751029.html

белгородская область

карабаново

белгородский район

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белгородская область, карабаново, белгородский район, вячеслав гладков