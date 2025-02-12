Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мужчину госпитализировали после атаки дрона - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:25 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/dron-1998975964.html
В Белгородской области мужчину госпитализировали после атаки дрона
В Белгородской области мужчину госпитализировали после атаки дрона - РИА Новости, 12.02.2025
В Белгородской области мужчину госпитализировали после атаки дрона
Мужчина обратился в больницу после атаки украинского дрона на грузовой автомобиль в Валуйском округе, пострадавшего госпитализировали, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T23:25:00+03:00
2025-02-12T23:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
карабаново
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
БЕЛГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Мужчина обратился в больницу после атаки украинского дрона на грузовой автомобиль в Валуйском округе, пострадавшего госпитализировали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее в среду Гладков сообщал, что в селе Колыхалино Валуйского округа в результате удара дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина, он находится в тяжелом состоянии. Кроме того, в селе Берёзовка Борисовского района беспилотник атаковал движущийся автомобиль. Мужчину госпитализировали с баротравмой и осколочным ранением руки. В Волоконовском районе на участке автодороги на движущийся легковой автомобиль было сброшено взрывное устройство. Ранена семейная пара. &quot;Количество раненых за сегодняшний день увеличилось до пяти. В медицинское учреждение обратился мужчина, который также находился в машине, поврежденной в результате удара дрона по грузовому автомобилю в селе Колыхалино Валуйского округа. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, он был госпитализирован в областную клиническую больницу с баротравмой&quot;, - написал Гладков.Губернатор добавил, что в селе Карабаново Валуйского округа от удара беспилотника повреждён легковой автомобиль. В посёлке Малиновка Белгородского района в результате детонации FPV-дрона возле частного домовладения загорелся легковой автомобиль. "В городе Шебекино в результате прилёта боеприпаса повреждено остекление двух многоквартирных домов. Осколками посечены пять легковых автомобилей. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи", - уточнил Гладков.
https://ria.ru/20250212/dnepropetrovsk-1998972906.html
https://ria.ru/20250212/vzryvy-1998751029.html
белгородская область
карабаново
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, карабаново, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Карабаново, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области мужчину госпитализировали после атаки дрона

Гладков: мужчина обратился в больницу после атаки украинского дрона на грузовик

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Мужчина обратился в больницу после атаки украинского дрона на грузовой автомобиль в Валуйском округе, пострадавшего госпитализировали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее в среду Гладков сообщал, что в селе Колыхалино Валуйского округа в результате удара дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина, он находится в тяжелом состоянии. Кроме того, в селе Берёзовка Борисовского района беспилотник атаковал движущийся автомобиль. Мужчину госпитализировали с баротравмой и осколочным ранением руки. В Волоконовском районе на участке автодороги на движущийся легковой автомобиль было сброшено взрывное устройство. Ранена семейная пара.
Украинский военный в укрытии - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 22:44
«

"Количество раненых за сегодняшний день увеличилось до пяти. В медицинское учреждение обратился мужчина, который также находился в машине, поврежденной в результате удара дрона по грузовому автомобилю в селе Колыхалино Валуйского округа. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, он был госпитализирован в областную клиническую больницу с баротравмой", - написал Гладков.

Губернатор добавил, что в селе Карабаново Валуйского округа от удара беспилотника повреждён легковой автомобиль. В посёлке Малиновка Белгородского района в результате детонации FPV-дрона возле частного домовладения загорелся легковой автомобиль.
"В городе Шебекино в результате прилёта боеприпаса повреждено остекление двух многоквартирных домов. Осколками посечены пять легковых автомобилей. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи", - уточнил Гладков.
Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
Вчера, 03:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьКарабановоБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала