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Дрон ВСУ атаковал автобус в Горловке - РИА Новости, 12.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:04 12.02.2025 (обновлено: 15:17 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/dron-1998876653.html
Дрон ВСУ атаковал автобус в Горловке
Дрон ВСУ атаковал автобус в Горловке - РИА Новости, 12.02.2025
Дрон ВСУ атаковал автобус в Горловке
Украинские войска атаковали маршрутный автобус на Гольмовском повороте Никитовского района Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:04:00+03:00
2025-02-12T15:17:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
иван приходько
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали маршрутный автобус на Гольмовском повороте Никитовского района Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько.Ранее мэр сообщал о повышенной активности в небе над Горловкой беспилотников ВСУ, преимущественно FPV-дронов."Беспилотник украинских террористов нанес удар по автобусу маршрута №1 на Гольмовском повороте (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в Telegram-канале.В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили, что ВСУ в 15.00 мск атаковали Никитовский район дроном-камикадзе.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998869223.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Иван Приходько, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Дрон ВСУ атаковал автобус в Горловке

Мэр Приходько: дрон ВСУ атаковал маршрутку в Никитовском районе Горловки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали маршрутный автобус на Гольмовском повороте Никитовского района Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько.
Ранее мэр сообщал о повышенной активности в небе над Горловкой беспилотников ВСУ, преимущественно FPV-дронов.
Суббоеприпасы типа колокольчик в Горловке - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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"Беспилотник украинских террористов нанес удар по автобусу маршрута №1 на Гольмовском повороте (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в Telegram-канале.
В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили, что ВСУ в 15.00 мск атаковали Никитовский район дроном-камикадзе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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