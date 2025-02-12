https://ria.ru/20250212/dron-1998857936.html
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 12.02.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина
Женщина погибла после удара украинского беспилотника по автомобилю в селе Мокрая Орловка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:29:00+03:00
2025-02-12T14:29:00+03:00
2025-02-12T15:52:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 фев — РИА Новости. Женщина погибла после удара украинского беспилотника по автомобилю в селе Мокрая Орловка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Дрон ВСУ нанес удар по автомобилю в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе <...> От всех жителей области выражаю самые искренние соболезнования", — написал он. Ранее в среду Гладков заявил, что за прошедшие сутки 44 населенных пункта в девяти муниципалитетах региона попали под обстрел: противник выпустил 42 снаряда и совершил атаки с применением 56 беспилотников.ВСУ ежедневно атакуют приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250206/dron-1997823574.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина
В селе Мокрая Орловка Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина