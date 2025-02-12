https://ria.ru/20250212/dron-1998857936.html

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 12.02.2025

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла женщина

Женщина погибла после удара украинского беспилотника по автомобилю в селе Мокрая Орловка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:29:00+03:00

2025-02-12T14:29:00+03:00

2025-02-12T15:52:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

БЕЛГОРОД, 12 фев — РИА Новости. Женщина погибла после удара украинского беспилотника по автомобилю в селе Мокрая Орловка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Дрон ВСУ нанес удар по автомобилю в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе <...> От всех жителей области выражаю самые искренние соболезнования", — написал он. Ранее в среду Гладков заявил, что за прошедшие сутки 44 населенных пункта в девяти муниципалитетах региона попали под обстрел: противник выпустил 42 снаряда и совершил атаки с применением 56 беспилотников.ВСУ ежедневно атакуют приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250206/dron-1997823574.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков