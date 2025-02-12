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Администрация Трампа заблокировала доступ для Маска к данным Минобрнауки

Администрация Трампа заблокировала доступ для Маска к данным Минобрнауки - РИА Новости, 12.02.2025

Администрация Трампа заблокировала доступ для Маска к данным Минобрнауки

Администрация президента США Дональда Трампа временно заблокировала доступ департамента эффективности госуправления США (DOGE), который возглавляет Илон Маск, к РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:25:00+03:00

2025-02-12T12:25:00+03:00

2025-02-12T17:15:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа временно заблокировала доступ департамента эффективности госуправления США (DOGE), который возглавляет Илон Маск, к базам данных министерства образования страны, в которых содержатся конфиденциальные данные учащихся, пишет газета Washington Post. Ранее издание сообщало, что департамент загружает конфиденциальные данные министерства образования в программу, работающую с искусственным интеллектом (ИИ), для проверки его программ и расходов. По данным газеты, Национальная сеть правовой защиты студентов подала иск от имени ассоциации студентов Калифорнийского университета, обвинив министерство в незаконном предоставлении конфиденциальных данных студентов департаменту Маска. "Во вторник администрация Трампа согласилась временно запретить агентам... DOGE доступ к конфиденциальным данным о студентах в министерстве образования", - говорится в материале. По информации газеты, запрет будет действовать по меньшей мере до 17 февраля - в этот день, как ожидается, суд примет решение о выдаче соответствующего ордера на запрет. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что окружной судья в Нью-Йорке Пол Энгельмайер заблокировал департаменту эффективности государственного управления доступ к документам минфина США, которые содержат конфиденциальные данные миллионов американцев. Слушание назначено на 14 февраля.

https://ria.ru/20250209/guardian-1998208590.html

https://ria.ru/20250204/minfin-1997247557.html

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в мире, технологии, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, илон маск, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады