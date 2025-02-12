https://ria.ru/20250212/dnr-1998889200.html

Жители ДНР сорвали попытку ВСУ перекрыть трассу возле Красноармейска

Жители ДНР сорвали попытку ВСУ перекрыть трассу возле Красноармейска - РИА Новости, 12.02.2025

Жители ДНР сорвали попытку ВСУ перекрыть трассу возле Красноармейска

Жители ДНР сорвали попытку украинских военных перекрыть трассу возле Красноармейска, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 12.02.2025

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2025-02-12T15:50:00+03:00

2025-02-12T17:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

ян гагин

вооруженные силы украины

виктор водолацкий

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Жители ДНР сорвали попытку украинских военных перекрыть трассу возле Красноармейска, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1"."В попытке остановить наше наступление как раз у Покровска (украинское название города. — Прим. ред.) рядом с трассой, на самой трассе они (ВСУ. — Прим. ред.) взорвали и распилили несколько деревьев — огромных тополей — для того, чтобы перекрыть движение нашей техники. Но ночью пришли местные граждане и распилили все эти тополя на дрова, потому что просто холодно", — сказал он.По его словам, российские войска еще не взяли город в окружение.Гагин добавил, что Вооруженным силам России остается около полутора километров до границы ДНР на Угледарском направлении.На прошлой неделе депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил РИА Новости, что российские войска взяли Красноармейск в клещи и перерезают транспортные коммуникации ВСУ.

https://ria.ru/20250206/vsu-1997753373.html

https://ria.ru/20250211/svo-1998551179.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

донецкая народная республика

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красноармейск, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, виктор водолацкий