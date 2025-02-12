Жители ДНР сорвали попытку ВСУ перекрыть трассу возле Красноармейска
Гагин: жители ДНР сорвали попытку ВСУ перекрыть трассу возле Красноармейска
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Жители ДНР сорвали попытку украинских военных перекрыть трассу возле Красноармейска, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
"В попытке остановить наше наступление как раз у Покровска (украинское название города. — Прим. ред.) рядом с трассой, на самой трассе они (ВСУ. — Прим. ред.) взорвали и распилили несколько деревьев — огромных тополей — для того, чтобы перекрыть движение нашей техники. Но ночью пришли местные граждане и распилили все эти тополя на дрова, потому что просто холодно", — сказал он.
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По его словам, российские войска еще не взяли город в окружение.
Красноармейск (в 2016 году переименован киевскими властями в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои.
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Гагин добавил, что Вооруженным силам России остается около полутора километров до границы ДНР на Угледарском направлении.
На прошлой неделе депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил РИА Новости, что российские войска взяли Красноармейск в клещи и перерезают транспортные коммуникации ВСУ.
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