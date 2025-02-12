Рейтинг@Mail.ru
Жители ДНР сорвали попытку ВСУ перекрыть трассу возле Красноармейска - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 12.02.2025 (обновлено: 17:01 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/dnr-1998889200.html
Жители ДНР сорвали попытку ВСУ перекрыть трассу возле Красноармейска
Жители ДНР сорвали попытку ВСУ перекрыть трассу возле Красноармейска - РИА Новости, 12.02.2025
Жители ДНР сорвали попытку ВСУ перекрыть трассу возле Красноармейска
Жители ДНР сорвали попытку украинских военных перекрыть трассу возле Красноармейска, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:50:00+03:00
2025-02-12T17:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
ян гагин
вооруженные силы украины
виктор водолацкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Жители ДНР сорвали попытку украинских военных перекрыть трассу возле Красноармейска, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1"."В попытке остановить наше наступление как раз у Покровска (украинское название города. — Прим. ред.) рядом с трассой, на самой трассе они (ВСУ. — Прим. ред.) взорвали и распилили несколько деревьев — огромных тополей — для того, чтобы перекрыть движение нашей техники. Но ночью пришли местные граждане и распилили все эти тополя на дрова, потому что просто холодно", — сказал он.По его словам, российские войска еще не взяли город в окружение.Гагин добавил, что Вооруженным силам России остается около полутора километров до границы ДНР на Угледарском направлении.На прошлой неделе депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил РИА Новости, что российские войска взяли Красноармейск в клещи и перерезают транспортные коммуникации ВСУ.
https://ria.ru/20250206/vsu-1997753373.html
https://ria.ru/20250211/svo-1998551179.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, виктор водолацкий
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Виктор Водолацкий
Жители ДНР сорвали попытку ВСУ перекрыть трассу возле Красноармейска

Гагин: жители ДНР сорвали попытку ВСУ перекрыть трассу возле Красноармейска

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Жители ДНР сорвали попытку украинских военных перекрыть трассу возле Красноармейска, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
"В попытке остановить наше наступление как раз у Покровска (украинское название города. — Прим. ред.) рядом с трассой, на самой трассе они (ВСУ. — Прим. ред.) взорвали и распилили несколько деревьев — огромных тополей — для того, чтобы перекрыть движение нашей техники. Но ночью пришли местные граждане и распилили все эти тополя на дрова, потому что просто холодно", — сказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Командование ВСУ покинуло Красноармейск
6 февраля, 15:18
По его словам, российские войска еще не взяли город в окружение.

Красноармейск (в 2016 году переименован киевскими властями в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои.

Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
ВС России продвигаются по всей линии фронта в ДНР, сообщил Пушилин
11 февраля, 10:01
Гагин добавил, что Вооруженным силам России остается около полутора километров до границы ДНР на Угледарском направлении.
На прошлой неделе депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил РИА Новости, что российские войска взяли Красноармейск в клещи и перерезают транспортные коммуникации ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинВооруженные силы УкраиныВиктор Водолацкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала