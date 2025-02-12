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В Башкирии двухлетняя девочка заблокировала двери в машине и заснула - РИА Новости, 12.02.2025
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13:13 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/devochka-1998838660.html
В Башкирии двухлетняя девочка заблокировала двери в машине и заснула
В Башкирии двухлетняя девочка заблокировала двери в машине и заснула - РИА Новости, 12.02.2025
В Башкирии двухлетняя девочка заблокировала двери в машине и заснула
Спасатели в башкирском городе Сибай вызволили из автомобиля двухлетнюю девочку, которая случайно заблокировала двери и уснула в детском кресле, сообщили в среду РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:13:00+03:00
2025-02-12T13:13:00+03:00
происшествия
сибай
республика башкортостан
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УФА, 12 фев – РИА Новости. Спасатели в башкирском городе Сибай вызволили из автомобиля двухлетнюю девочку, которая случайно заблокировала двери и уснула в детском кресле, сообщили в среду в госкомитете региона по ЧС. "В экстренные службы поступило сообщение о том, что в Сибае в автомобиле осталась двухлетняя девочка, а родители не могут попасть внутрь. Приехавшие на место спасатели госкомитета Башкирии по ЧС с помощью специальных инструментов открыли дверь и передали дочку родителям", - рассказали в госкомитете. Как выяснилось, пока взрослые сажали малышку в кресло, ключи были в её руках. Она дважды нажала на кнопку и двери заблокировались, после чего девочка уснула, уточнили причину инцидента в ведомстве.
https://ria.ru/20230911/malchik-1895599230.html
сибай
республика башкортостан
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происшествия, сибай, республика башкортостан
Происшествия, Сибай, Республика Башкортостан
В Башкирии двухлетняя девочка заблокировала двери в машине и заснула

В Сибае спасли заблокировавшую двери и уснувшую в машине двухлетнюю девочку

© Фото : Председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов/TelegramДвухлетняя девочка заблокировала двери в машине в Башкирии
Двухлетняя девочка заблокировала двери в машине в Башкирии - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов/Telegram
Двухлетняя девочка заблокировала двери в машине в Башкирии
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УФА, 12 фев – РИА Новости. Спасатели в башкирском городе Сибай вызволили из автомобиля двухлетнюю девочку, которая случайно заблокировала двери и уснула в детском кресле, сообщили в среду в госкомитете региона по ЧС.
"В экстренные службы поступило сообщение о том, что в Сибае в автомобиле осталась двухлетняя девочка, а родители не могут попасть внутрь. Приехавшие на место спасатели госкомитета Башкирии по ЧС с помощью специальных инструментов открыли дверь и передали дочку родителям", - рассказали в госкомитете.
Как выяснилось, пока взрослые сажали малышку в кресло, ключи были в её руках. Она дважды нажала на кнопку и двери заблокировались, после чего девочка уснула, уточнили причину инцидента в ведомстве.
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ПроисшествияСибайРеспублика Башкортостан
 
 
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