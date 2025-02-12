https://ria.ru/20250212/devochka-1998838660.html

В Башкирии двухлетняя девочка заблокировала двери в машине и заснула

В Башкирии двухлетняя девочка заблокировала двери в машине и заснула - РИА Новости, 12.02.2025

В Башкирии двухлетняя девочка заблокировала двери в машине и заснула

Спасатели в башкирском городе Сибай вызволили из автомобиля двухлетнюю девочку, которая случайно заблокировала двери и уснула в детском кресле, сообщили в среду РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:13:00+03:00

2025-02-12T13:13:00+03:00

2025-02-12T13:13:00+03:00

происшествия

сибай

республика башкортостан

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УФА, 12 фев – РИА Новости. Спасатели в башкирском городе Сибай вызволили из автомобиля двухлетнюю девочку, которая случайно заблокировала двери и уснула в детском кресле, сообщили в среду в госкомитете региона по ЧС. "В экстренные службы поступило сообщение о том, что в Сибае в автомобиле осталась двухлетняя девочка, а родители не могут попасть внутрь. Приехавшие на место спасатели госкомитета Башкирии по ЧС с помощью специальных инструментов открыли дверь и передали дочку родителям", - рассказали в госкомитете. Как выяснилось, пока взрослые сажали малышку в кресло, ключи были в её руках. Она дважды нажала на кнопку и двери заблокировались, после чего девочка уснула, уточнили причину инцидента в ведомстве.

https://ria.ru/20230911/malchik-1895599230.html

сибай

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

происшествия, сибай, республика башкортостан