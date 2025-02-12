https://ria.ru/20250212/deti-1998897666.html

ГД отклонила проект о сокращеннной рабочей неделе для женщин с детьми

ГД отклонила проект о сокращеннной рабочей неделе для женщин с детьми - РИА Новости, 12.02.2025

ГД отклонила проект о сокращеннной рабочей неделе для женщин с детьми

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект депутатов от ЛДПР о сокращении рабочей недели - не более 39 часов для женщин с двумя и более детьми. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:23:00+03:00

2025-02-12T16:23:00+03:00

2025-02-12T16:23:00+03:00

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект депутатов от ЛДПР о сокращении рабочей недели - не более 39 часов для женщин с двумя и более детьми. Законопроект был внесен в Госдуму в июне, им предлагается дополнить Трудовой кодекс новой статьей 263.2 о дополнительных гарантиях женщинам, имеющим двух и более детей. Согласно ей, эти женщины получат право на сокращенную рабочую неделю продолжительностью не более 39 часов при сохранении заработной платы в том же размере, что и при 40-часовой неделе. Авторы законопроекта отмечали, что данная инициатива позволит женщинам получить дополнительный час свободного времени в неделю, благодарю чему они смогут уделить время как личным делам, так и своим детям.

https://ria.ru/20240116/beremennost-1921606861.html

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2025

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общество, госдума рф, лдпр