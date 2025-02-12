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ГД отклонила проект о сокращеннной рабочей неделе для женщин с детьми - РИА Новости, 12.02.2025
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16:23 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/deti-1998897666.html
ГД отклонила проект о сокращеннной рабочей неделе для женщин с детьми
ГД отклонила проект о сокращеннной рабочей неделе для женщин с детьми - РИА Новости, 12.02.2025
ГД отклонила проект о сокращеннной рабочей неделе для женщин с детьми
Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект депутатов от ЛДПР о сокращении рабочей недели - не более 39 часов для женщин с двумя и более детьми. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:23:00+03:00
2025-02-12T16:23:00+03:00
общество
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект депутатов от ЛДПР о сокращении рабочей недели - не более 39 часов для женщин с двумя и более детьми. Законопроект был внесен в Госдуму в июне, им предлагается дополнить Трудовой кодекс новой статьей 263.2 о дополнительных гарантиях женщинам, имеющим двух и более детей. Согласно ей, эти женщины получат право на сокращенную рабочую неделю продолжительностью не более 39 часов при сохранении заработной платы в том же размере, что и при 40-часовой неделе. Авторы законопроекта отмечали, что данная инициатива позволит женщинам получить дополнительный час свободного времени в неделю, благодарю чему они смогут уделить время как личным делам, так и своим детям.
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общество, госдума рф, лдпр
Общество, Госдума РФ, ЛДПР
ГД отклонила проект о сокращеннной рабочей неделе для женщин с детьми

Госдума отказалась сократить рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект депутатов от ЛДПР о сокращении рабочей недели - не более 39 часов для женщин с двумя и более детьми.
Законопроект был внесен в Госдуму в июне, им предлагается дополнить Трудовой кодекс новой статьей 263.2 о дополнительных гарантиях женщинам, имеющим двух и более детей. Согласно ей, эти женщины получат право на сокращенную рабочую неделю продолжительностью не более 39 часов при сохранении заработной платы в том же размере, что и при 40-часовой неделе.
Авторы законопроекта отмечали, что данная инициатива позволит женщинам получить дополнительный час свободного времени в неделю, благодарю чему они смогут уделить время как личным делам, так и своим детям.
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