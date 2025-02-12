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Представители Плющева* и Певчих** предложили Дерипаске мировое соглашение - РИА Новости, 12.02.2025
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16:24 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/deripaska-1998897859.html
Представители Плющева* и Певчих** предложили Дерипаске мировое соглашение
Представители Плющева* и Певчих** предложили Дерипаске мировое соглашение - РИА Новости, 12.02.2025
Представители Плющева* и Певчих** предложили Дерипаске мировое соглашение
Представители журналиста Александра Плющева* и Марии Певчих** в Таганском суде Москвы предложили предпринимателю Олегу Дерипаске заключить мировое соглашение по РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:24:00+03:00
2025-02-12T16:24:00+03:00
россия
москва
олег дерипаска
ольга романова (омбудсмен)
александр плющев
фонд борьбы с коррупцией
мария певчих
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Представители журналиста Александра Плющева* и Марии Певчих** в Таганском суде Москвы предложили предпринимателю Олегу Дерипаске заключить мировое соглашение по иску о защите чести и достоинства, передает корреспондент РИА Новости. "Просим суд отложить заседание для обсуждения со стороной истца возможного заключения мирового соглашения", - сказала представитель ответчиков на заседании. Адвокат Дерипаски отметил, что его доверитель пока далек от мирового соглашения, но готов его обсуждать. Суд дал сторонам время подумать и отложил заседание на 11 марта. Иск заявлен к журналистам Ольге Романовой*, Татьяне Шадриной (Фельгенгауэр) и Александру Плющеву*, а также к Марии Певчих**. Как заявлял РИА Новости адвокат предпринимателя Алексей Мельников, ответчики в марте распространили на YouTube ложную информацию о том, что Дерипаска "вмешивается в деятельность российских судов". В иске он просит признать данные сведения оскорбительными и не советующими действительности, обязать ответчиков их опровергнуть и удалить. На случай возможного неисполнения решения суда бизнесмен просит установить судебный штраф в размере 10 тысяч рублей за день просрочки с каждого из ответчиков. В октябре 2023 года 9-й арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Дерипаски обязала Певчих, экс-сотрудницу "Фонда борьбы с коррупцией" (организация запрещена в РФ как экстремистская и ликвидирована), опровергнуть свое утверждение, что Дерипаска якобы участвовал в залоговых аукционах 1990-х годов. В декабре 2023 года Таганский суд Москвы по иску Дерипаски обязал Романову* опровергнуть утверждения, будто у бизнесмена есть свои частные военные компании. Романова в интервью YouTube-каналу "Это Осетинская. Русские норм" (создатель канала журналистка Елизавета Осетинская*) заявила, что Дерипаске якобы принадлежат две ЧВК. Изначально в иске были также требования к Осетинской*, однако бизнесмен отказался от них, так как она добровольно удалила оба спорных высказывания и отредактировала программу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Физическое лицо, внесенное в России в списки иноагентов, террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241212/deripaska-1988930878.html
https://ria.ru/20250115/pevchikh-1993825730.html
https://ria.ru/20241016/advokat-1978256126.html
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россия, москва, олег дерипаска, ольга романова (омбудсмен), александр плющев, фонд борьбы с коррупцией, мария певчих, происшествия
Россия, Москва, Олег Дерипаска, Ольга Романова (омбудсмен), Александр Плющев, Фонд борьбы с коррупцией, Мария Певчих, Происшествия
Представители Плющева* и Певчих** предложили Дерипаске мировое соглашение

Адвокаты Плющева и Певчих предложили Дерипаске заключить мировое соглашение

© РИА Новости / Игорь РуссакОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Олег Дерипаска . Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Представители журналиста Александра Плющева* и Марии Певчих** в Таганском суде Москвы предложили предпринимателю Олегу Дерипаске заключить мировое соглашение по иску о защите чести и достоинства, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Просим суд отложить заседание для обсуждения со стороной истца возможного заключения мирового соглашения", - сказала представитель ответчиков на заседании.
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Дерипаска подал иск о защите чести к Певчих* и Google
12 декабря 2024, 23:42
Адвокат Дерипаски отметил, что его доверитель пока далек от мирового соглашения, но готов его обсуждать.
Суд дал сторонам время подумать и отложил заседание на 11 марта.
Иск заявлен к журналистам Ольге Романовой*, Татьяне Шадриной (Фельгенгауэр) и Александру Плющеву*, а также к Марии Певчих**.
Как заявлял РИА Новости адвокат предпринимателя Алексей Мельников, ответчики в марте распространили на YouTube ложную информацию о том, что Дерипаска "вмешивается в деятельность российских судов". В иске он просит признать данные сведения оскорбительными и не советующими действительности, обязать ответчиков их опровергнуть и удалить. На случай возможного неисполнения решения суда бизнесмен просит установить судебный штраф в размере 10 тысяч рублей за день просрочки с каждого из ответчиков.
Мария Певчих* - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Певчих* внесли на украинский сайт "Миротворец"
15 января, 13:06
В октябре 2023 года 9-й арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Дерипаски обязала Певчих, экс-сотрудницу "Фонда борьбы с коррупцией" (организация запрещена в РФ как экстремистская и ликвидирована), опровергнуть свое утверждение, что Дерипаска якобы участвовал в залоговых аукционах 1990-х годов.
В декабре 2023 года Таганский суд Москвы по иску Дерипаски обязал Романову* опровергнуть утверждения, будто у бизнесмена есть свои частные военные компании. Романова в интервью YouTube-каналу "Это Осетинская. Русские норм" (создатель канала журналистка Елизавета Осетинская*) заявила, что Дерипаске якобы принадлежат две ЧВК. Изначально в иске были также требования к Осетинской*, однако бизнесмен отказался от них, так как она добровольно удалила оба спорных высказывания и отредактировала программу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Физическое лицо, внесенное в России в списки иноагентов, террористов и экстремистов.
Игорь Сергунин в суде - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Адвокат Навального задолжал по кредитным платежам более 263 тысяч рублей
16 октября 2024, 05:49
 
РоссияМоскваОлег ДерипаскаОльга Романова (омбудсмен)Александр ПлющевФонд борьбы с коррупциейМария ПевчихПроисшествия
 
 
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