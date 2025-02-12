https://ria.ru/20250212/deripaska-1998897859.html

Представители Плющева* и Певчих** предложили Дерипаске мировое соглашение

Представители Плющева* и Певчих** предложили Дерипаске мировое соглашение - РИА Новости, 12.02.2025

Представители Плющева* и Певчих** предложили Дерипаске мировое соглашение

Представители журналиста Александра Плющева* и Марии Певчих** в Таганском суде Москвы предложили предпринимателю Олегу Дерипаске заключить мировое соглашение по РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:24:00+03:00

2025-02-12T16:24:00+03:00

2025-02-12T16:24:00+03:00

россия

москва

олег дерипаска

ольга романова (омбудсмен)

александр плющев

фонд борьбы с коррупцией

мария певчих

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98631/13/986311306_0:275:2500:1681_1920x0_80_0_0_6c84efb5060e01c13de9341d75d14452.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Представители журналиста Александра Плющева* и Марии Певчих** в Таганском суде Москвы предложили предпринимателю Олегу Дерипаске заключить мировое соглашение по иску о защите чести и достоинства, передает корреспондент РИА Новости. "Просим суд отложить заседание для обсуждения со стороной истца возможного заключения мирового соглашения", - сказала представитель ответчиков на заседании. Адвокат Дерипаски отметил, что его доверитель пока далек от мирового соглашения, но готов его обсуждать. Суд дал сторонам время подумать и отложил заседание на 11 марта. Иск заявлен к журналистам Ольге Романовой*, Татьяне Шадриной (Фельгенгауэр) и Александру Плющеву*, а также к Марии Певчих**. Как заявлял РИА Новости адвокат предпринимателя Алексей Мельников, ответчики в марте распространили на YouTube ложную информацию о том, что Дерипаска "вмешивается в деятельность российских судов". В иске он просит признать данные сведения оскорбительными и не советующими действительности, обязать ответчиков их опровергнуть и удалить. На случай возможного неисполнения решения суда бизнесмен просит установить судебный штраф в размере 10 тысяч рублей за день просрочки с каждого из ответчиков. В октябре 2023 года 9-й арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Дерипаски обязала Певчих, экс-сотрудницу "Фонда борьбы с коррупцией" (организация запрещена в РФ как экстремистская и ликвидирована), опровергнуть свое утверждение, что Дерипаска якобы участвовал в залоговых аукционах 1990-х годов. В декабре 2023 года Таганский суд Москвы по иску Дерипаски обязал Романову* опровергнуть утверждения, будто у бизнесмена есть свои частные военные компании. Романова в интервью YouTube-каналу "Это Осетинская. Русские норм" (создатель канала журналистка Елизавета Осетинская*) заявила, что Дерипаске якобы принадлежат две ЧВК. Изначально в иске были также требования к Осетинской*, однако бизнесмен отказался от них, так как она добровольно удалила оба спорных высказывания и отредактировала программу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Физическое лицо, внесенное в России в списки иноагентов, террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241212/deripaska-1988930878.html

https://ria.ru/20250115/pevchikh-1993825730.html

https://ria.ru/20241016/advokat-1978256126.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, олег дерипаска, ольга романова (омбудсмен), александр плющев, фонд борьбы с коррупцией, мария певчих, происшествия