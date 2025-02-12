Представители Плющева* и Певчих** предложили Дерипаске мировое соглашение
Адвокаты Плющева и Певчих предложили Дерипаске заключить мировое соглашение
Олег Дерипаска . Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Представители журналиста Александра Плющева* и Марии Певчих** в Таганском суде Москвы предложили предпринимателю Олегу Дерипаске заключить мировое соглашение по иску о защите чести и достоинства, передает корреспондент РИА Новости.
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"Просим суд отложить заседание для обсуждения со стороной истца возможного заключения мирового соглашения", - сказала представитель ответчиков на заседании.
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Адвокат Дерипаски отметил, что его доверитель пока далек от мирового соглашения, но готов его обсуждать.
Суд дал сторонам время подумать и отложил заседание на 11 марта.
Иск заявлен к журналистам Ольге Романовой*, Татьяне Шадриной (Фельгенгауэр) и Александру Плющеву*, а также к Марии Певчих**.
Как заявлял РИА Новости адвокат предпринимателя Алексей Мельников, ответчики в марте распространили на YouTube ложную информацию о том, что Дерипаска "вмешивается в деятельность российских судов". В иске он просит признать данные сведения оскорбительными и не советующими действительности, обязать ответчиков их опровергнуть и удалить. На случай возможного неисполнения решения суда бизнесмен просит установить судебный штраф в размере 10 тысяч рублей за день просрочки с каждого из ответчиков.
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В октябре 2023 года 9-й арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Дерипаски обязала Певчих, экс-сотрудницу "Фонда борьбы с коррупцией" (организация запрещена в РФ как экстремистская и ликвидирована), опровергнуть свое утверждение, что Дерипаска якобы участвовал в залоговых аукционах 1990-х годов.
В декабре 2023 года Таганский суд Москвы по иску Дерипаски обязал Романову* опровергнуть утверждения, будто у бизнесмена есть свои частные военные компании. Романова в интервью YouTube-каналу "Это Осетинская. Русские норм" (создатель канала журналистка Елизавета Осетинская*) заявила, что Дерипаске якобы принадлежат две ЧВК. Изначально в иске были также требования к Осетинской*, однако бизнесмен отказался от них, так как она добровольно удалила оба спорных высказывания и отредактировала программу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Физическое лицо, внесенное в России в списки иноагентов, террористов и экстремистов.
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