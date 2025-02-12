https://ria.ru/20250212/deputat-1998855052.html
Польский депутат призвал нормализовать отношения с Россией
Польский депутат призвал нормализовать отношения с Россией - РИА Новости, 12.02.2025
Польский депутат призвал нормализовать отношения с Россией
Польша рано или поздно должна будет нормализовать отношения с Россией, считает депутат сейма республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:20:00+03:00
2025-02-12T14:20:00+03:00
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ВАРШАВА, 12 фев – РИА Новости. Польша рано или поздно должна будет нормализовать отношения с Россией, считает депутат сейма республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Пшемыслав Виплер. "С (президентом РФ Владимиром) Путиным все сотрудничают тем или иным образом. Раньше или позже мы вернемся к моменту, в котором мы должны будем как-то нормализовать отношения", - заявил Виплер в эфире радиостанции RMF FM. При этом он считает, что напряженные польско-венгерские отношения, во многом спровоцированные различиями в отношениях с Россией, привели к тому, что Польша отрезана от информации. "То, что польское правительство обиделось на Венгрию и политики не встречаются с венгерскими политиками, выливается в то, что они отрезаны от информации", - сказал депутат.
https://ria.ru/20250124/polsha-1995276823.html
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россия, польша, венгрия, в мире
Россия, Польша, Венгрия, В мире
Польский депутат призвал нормализовать отношения с Россией
Депутат сейма Виплер: Польша рано или поздно должна наладить отношения с Россией