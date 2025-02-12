Китай раскритиковал запрет использования DeepSeek госучреждениям на Тайване
Чжу Фэнлянь назвал запрет DeepSeek с госучреждениях на Тайване абсурдным
© AP Photo / Andy WongЛоготип приложения DeepSeek на экране смартфона
© AP Photo / Andy Wong
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Китай считает абсурдным запрет использования чат-бота DeepSeek правительственными учреждениями на Тайване, заявила на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.
Ранее власти Тайваня запретили использовать чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) DeepSeek во всех правительственных учреждениях и государственных учебных заведениях острова.
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"Мы приветствуем использование жителями Тайваня больших моделей искусственного интеллекта, выпущенных компаниями материкового Китая, и активно поддерживаем развитие сотрудничества между компаниями с обоих берегов Тайваньского пролива в области искусственного интеллекта", - заявила Чжу Фэнлянь.
Она отметила, что руководство Демократической-прогрессивной партии "боится и ненавидит" высокотехнологичную продукцию материкового Китая и по всякому поводу запрещает ее под предлогом обеспечения безопасности, что только вредит интересам компаний и жителей Тайваня.
"Эта абсурдная практика вызвала неприязнь и противодействие со стороны различных слоев общества на острове", - подчеркнула она.
DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае, обойдя ChatGPT, который оказался там вторым или третьим, а в КНР не попал и в топ-5.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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