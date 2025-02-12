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Китай раскритиковал запрет использования DeepSeek госучреждениям на Тайване - РИА Новости, 12.02.2025
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06:59 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/deepseek-1998761449.html
Китай раскритиковал запрет использования DeepSeek госучреждениям на Тайване
Китай раскритиковал запрет использования DeepSeek госучреждениям на Тайване - РИА Новости, 12.02.2025
Китай раскритиковал запрет использования DeepSeek госучреждениям на Тайване
Китай считает абсурдным запрет использования чат-бота DeepSeek правительственными учреждениями на Тайване, заявила на брифинге в среду официальный представитель РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T06:59:00+03:00
2025-02-12T06:59:00+03:00
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ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Китай считает абсурдным запрет использования чат-бота DeepSeek правительственными учреждениями на Тайване, заявила на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь. Ранее власти Тайваня запретили использовать чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) DeepSeek во всех правительственных учреждениях и государственных учебных заведениях острова. "Мы приветствуем использование жителями Тайваня больших моделей искусственного интеллекта, выпущенных компаниями материкового Китая, и активно поддерживаем развитие сотрудничества между компаниями с обоих берегов Тайваньского пролива в области искусственного интеллекта", - заявила Чжу Фэнлянь. Она отметила, что руководство Демократической-прогрессивной партии "боится и ненавидит" высокотехнологичную продукцию материкового Китая и по всякому поводу запрещает ее под предлогом обеспечения безопасности, что только вредит интересам компаний и жителей Тайваня. "Эта абсурдная практика вызвала неприязнь и противодействие со стороны различных слоев общества на острове", - подчеркнула она. DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае, обойдя ChatGPT, который оказался там вторым или третьим, а в КНР не попал и в топ-5. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20250205/koreja-1997536319.html
https://ria.ru/20250210/deepseek-1998501214.html
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в мире, технологии, китай, тайвань, сша, apple
В мире, Технологии, Китай, Тайвань, США, Apple
Китай раскритиковал запрет использования DeepSeek госучреждениям на Тайване

Чжу Фэнлянь назвал запрет DeepSeek с госучреждениях на Тайване абсурдным

© AP Photo / Andy WongЛоготип приложения DeepSeek на экране смартфона
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Andy Wong
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Китай считает абсурдным запрет использования чат-бота DeepSeek правительственными учреждениями на Тайване, заявила на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.
Ранее власти Тайваня запретили использовать чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) DeepSeek во всех правительственных учреждениях и государственных учебных заведениях острова.
Логотипы DeepSeek и ChatGPT - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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"Мы приветствуем использование жителями Тайваня больших моделей искусственного интеллекта, выпущенных компаниями материкового Китая, и активно поддерживаем развитие сотрудничества между компаниями с обоих берегов Тайваньского пролива в области искусственного интеллекта", - заявила Чжу Фэнлянь.
Она отметила, что руководство Демократической-прогрессивной партии "боится и ненавидит" высокотехнологичную продукцию материкового Китая и по всякому поводу запрещает ее под предлогом обеспечения безопасности, что только вредит интересам компаний и жителей Тайваня.
"Эта абсурдная практика вызвала неприязнь и противодействие со стороны различных слоев общества на острове", - подчеркнула она.
DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае, обойдя ChatGPT, который оказался там вторым или третьим, а в КНР не попал и в топ-5.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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10 февраля, 21:08
 
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