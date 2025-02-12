https://ria.ru/20250212/chukotka-1998770079.html

Жителя Чукотки буду судить за незаконную добычу краснокнижных кречетов

Жителя Чукотки буду судить за незаконную добычу краснокнижных кречетов - РИА Новости, 12.02.2025

Жителя Чукотки буду судить за незаконную добычу краснокнижных кречетов

Житель Чукотки, обвиняемый в незаконном отлове трех краснокнижных кречетов для продажи, предстанет перед судом, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T08:48:00+03:00

2025-02-12T08:48:00+03:00

2025-02-12T11:48:00+03:00

происшествия

россия

чукотка

анадырский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Житель Чукотки, обвиняемый в незаконном отлове трех краснокнижных кречетов для продажи, предстанет перед судом, сообщает региональная прокуратура. "Заместителем прокурора округа утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя поселка Угольные Копи. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, перевозка, хранение и содержание особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации)", - говорится в сообщении. По версии правоохранительных органов, в сентябре 2024 года фигурант в тундре Анадырского района поймал трех особей диких кречетов, птиц он незаконно содержал для продажи. Мужчину задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. Птиц изъяли и выпустили в естественную среду обитания. "Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Анадырский районный суд", - добавляется в сообщении. Кроме того, прокуратура округа предъявила иск о возмещении вреда животному миру на сумму 8 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241202/oleni-1986947312.html

https://ria.ru/20240918/brakoner-1973312432.html

россия

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происшествия, россия, чукотка, анадырский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)