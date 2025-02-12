Жителя Чукотки буду судить за незаконную добычу краснокнижных кречетов
Жителя Чукотки будут судить за отлов трех краснокнижных кречетов для продажи
© Фото : Прокуратура Чукотского автономного округа/TКраснокнижные кречеты, изъятые у жителя поселка Угольные Копи на Чукотке
Краснокнижные кречеты, изъятые у жителя поселка Угольные Копи на Чукотке
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Житель Чукотки, обвиняемый в незаконном отлове трех краснокнижных кречетов для продажи, предстанет перед судом, сообщает региональная прокуратура.
"Заместителем прокурора округа утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя поселка Угольные Копи. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, перевозка, хранение и содержание особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
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По версии правоохранительных органов, в сентябре 2024 года фигурант в тундре Анадырского района поймал трех особей диких кречетов, птиц он незаконно содержал для продажи.
Мужчину задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. Птиц изъяли и выпустили в естественную среду обитания.
"Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Анадырский районный суд", - добавляется в сообщении.
Кроме того, прокуратура округа предъявила иск о возмещении вреда животному миру на сумму 8 миллионов рублей.
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