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Жителя Чукотки буду судить за незаконную добычу краснокнижных кречетов - РИА Новости, 12.02.2025
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08:48 12.02.2025 (обновлено: 11:48 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/chukotka-1998770079.html
Жителя Чукотки буду судить за незаконную добычу краснокнижных кречетов
Жителя Чукотки буду судить за незаконную добычу краснокнижных кречетов - РИА Новости, 12.02.2025
Жителя Чукотки буду судить за незаконную добычу краснокнижных кречетов
Житель Чукотки, обвиняемый в незаконном отлове трех краснокнижных кречетов для продажи, предстанет перед судом, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T08:48:00+03:00
2025-02-12T11:48:00+03:00
происшествия
россия
чукотка
анадырский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Житель Чукотки, обвиняемый в незаконном отлове трех краснокнижных кречетов для продажи, предстанет перед судом, сообщает региональная прокуратура. "Заместителем прокурора округа утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя поселка Угольные Копи. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, перевозка, хранение и содержание особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации)", - говорится в сообщении. По версии правоохранительных органов, в сентябре 2024 года фигурант в тундре Анадырского района поймал трех особей диких кречетов, птиц он незаконно содержал для продажи. Мужчину задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. Птиц изъяли и выпустили в естественную среду обитания. "Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Анадырский районный суд", - добавляется в сообщении. Кроме того, прокуратура округа предъявила иск о возмещении вреда животному миру на сумму 8 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241202/oleni-1986947312.html
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россия
чукотка
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происшествия, россия, чукотка, анадырский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Чукотка, Анадырский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Чукотки буду судить за незаконную добычу краснокнижных кречетов

Жителя Чукотки будут судить за отлов трех краснокнижных кречетов для продажи

© Фото : Прокуратура Чукотского автономного округа/TКраснокнижные кречеты, изъятые у жителя поселка Угольные Копи на Чукотке
Краснокнижные кречеты, изъятые у жителя поселка Угольные Копи на Чукотке - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Прокуратура Чукотского автономного округа/T
Краснокнижные кречеты, изъятые у жителя поселка Угольные Копи на Чукотке
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Житель Чукотки, обвиняемый в незаконном отлове трех краснокнижных кречетов для продажи, предстанет перед судом, сообщает региональная прокуратура.
"Заместителем прокурора округа утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя поселка Угольные Копи. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, перевозка, хранение и содержание особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
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По версии правоохранительных органов, в сентябре 2024 года фигурант в тундре Анадырского района поймал трех особей диких кречетов, птиц он незаконно содержал для продажи.
Мужчину задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. Птиц изъяли и выпустили в естественную среду обитания.
"Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Анадырский районный суд", - добавляется в сообщении.
Кроме того, прокуратура округа предъявила иск о возмещении вреда животному миру на сумму 8 миллионов рублей.
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