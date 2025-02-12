https://ria.ru/20250212/chukotka-1998764587.html

На Чукотке произошло землетрясение

На Чукотке произошло землетрясение - РИА Новости, 12.02.2025

На Чукотке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Беринговом море в 52 километрах от села Лаврентия на Чукотке, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T07:51:00+03:00

2025-02-12T07:51:00+03:00

2025-02-12T07:52:00+03:00

происшествия

берингово море

чукотка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Беринговом море в 52 километрах от села Лаврентия на Чукотке, сообщает региональный главк МЧС РФ. "В 52 километрах юго-восточнее села Лаврентия произошло землетрясение магнитудой 4,2. Землетрясение произошло в Беринговом море на глубине 12 километров", - говорится в сообщении. По информации ЕДДС, в населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, обращений от населения не поступало.

https://ria.ru/20250207/zemletryasenie-1997860729.html

берингово море

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, берингово море, чукотка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)