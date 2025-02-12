Рейтинг@Mail.ru
На Чукотке произошло землетрясение - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:51 12.02.2025 (обновлено: 07:52 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/chukotka-1998764587.html
На Чукотке произошло землетрясение
На Чукотке произошло землетрясение - РИА Новости, 12.02.2025
На Чукотке произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Беринговом море в 52 километрах от села Лаврентия на Чукотке, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T07:51:00+03:00
2025-02-12T07:52:00+03:00
происшествия
берингово море
чукотка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103595/12/1035951220_0:307:3093:2047_1920x0_80_0_0_b2eb297e52adb005f7eb5a241e172ecb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Беринговом море в 52 километрах от села Лаврентия на Чукотке, сообщает региональный главк МЧС РФ. "В 52 километрах юго-восточнее села Лаврентия произошло землетрясение магнитудой 4,2. Землетрясение произошло в Беринговом море на глубине 12 километров", - говорится в сообщении. По информации ЕДДС, в населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, обращений от населения не поступало.
https://ria.ru/20250207/zemletryasenie-1997860729.html
берингово море
чукотка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103595/12/1035951220_52:0:2781:2047_1920x0_80_0_0_4388df134c0cd5ca4d5480e6671639ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, берингово море, чукотка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Берингово море, Чукотка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Чукотке произошло землетрясение

На Чукотке в Беринговом море произошло землетрясение магнитудой 4,2

© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкБерингово море. Чукотский автономный округ
Берингово море. Чукотский автономный округ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в медиабанк
Берингово море. Чукотский автономный округ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Беринговом море в 52 километрах от села Лаврентия на Чукотке, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"В 52 километрах юго-восточнее села Лаврентия произошло землетрясение магнитудой 4,2. Землетрясение произошло в Беринговом море на глубине 12 километров", - говорится в сообщении.
По информации ЕДДС, в населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, обращений от населения не поступало.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение
7 февраля, 02:16
 
ПроисшествияБерингово мореЧукоткаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала