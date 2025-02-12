https://ria.ru/20250212/chlenstvo-1998903310.html
Рютте допустил, что членство Украины в НАТО не будет условием мира
Рютте допустил, что членство Украины в НАТО не будет условием мира - РИА Новости, 12.02.2025
Рютте допустил, что членство Украины в НАТО не будет условием мира
Генсек НАТО Марк Рютте допустил, что членство Киева в альянсе может и не быть обязательным условием мира на Украине. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:45:00+03:00
2025-02-12T16:45:00+03:00
2025-02-12T16:45:00+03:00
в мире
цены на нефть
украина
киев
брюссель
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976176528_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_57175bc5258eebb28b5c1270f0c0a56c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте допустил, что членство Киева в альянсе может и не быть обязательным условием мира на Украине. "Я не хочу предвосхищать события… Мы должны обеспечить Украине лучшую позицию перед переговорами о будущем этого конфликта. Итогом этих переговоров, мирного соглашения или еще какого-то формата, который будет, должно быть устойчивое решение… Мы можем обсуждать путь, как этого добиться", - сказал он на пресс-конференции перед заседанием глав минобороны стран блока, которое пройдет в Брюсселе в четверг. Он отвечал на вопрос журналистов о том, настаивают ли еще в альянсе на включении пункта о членстве Украины в НАТО в урегулирование конфликта или этот пункт будет исключен.
https://ria.ru/20241203/nato-1987077560.html
украина
киев
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976176528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_939811aa14c089e8c3731632498ab23a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, украина, киев, брюссель, марк рютте, нато
В мире, Цены на нефть, Украина, Киев, Брюссель, Марк Рютте, НАТО
Рютте допустил, что членство Украины в НАТО не будет условием мира
Рютте: членство Украины в НАТО не обязательно будет условием решения конфликта