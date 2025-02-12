https://ria.ru/20250212/chlenstvo-1998903310.html

Рютте допустил, что членство Украины в НАТО не будет условием мира

Рютте допустил, что членство Украины в НАТО не будет условием мира - РИА Новости, 12.02.2025

Рютте допустил, что членство Украины в НАТО не будет условием мира

Генсек НАТО Марк Рютте допустил, что членство Киева в альянсе может и не быть обязательным условием мира на Украине. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:45:00+03:00

2025-02-12T16:45:00+03:00

2025-02-12T16:45:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте допустил, что членство Киева в альянсе может и не быть обязательным условием мира на Украине. "Я не хочу предвосхищать события… Мы должны обеспечить Украине лучшую позицию перед переговорами о будущем этого конфликта. Итогом этих переговоров, мирного соглашения или еще какого-то формата, который будет, должно быть устойчивое решение… Мы можем обсуждать путь, как этого добиться", - сказал он на пресс-конференции перед заседанием глав минобороны стран блока, которое пройдет в Брюсселе в четверг. Он отвечал на вопрос журналистов о том, настаивают ли еще в альянсе на включении пункта о членстве Украины в НАТО в урегулирование конфликта или этот пункт будет исключен.

https://ria.ru/20241203/nato-1987077560.html

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