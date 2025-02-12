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Рютте допустил, что членство Украины в НАТО не будет условием мира - РИА Новости, 12.02.2025
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16:45 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/chlenstvo-1998903310.html
Рютте допустил, что членство Украины в НАТО не будет условием мира
Рютте допустил, что членство Украины в НАТО не будет условием мира - РИА Новости, 12.02.2025
Рютте допустил, что членство Украины в НАТО не будет условием мира
Генсек НАТО Марк Рютте допустил, что членство Киева в альянсе может и не быть обязательным условием мира на Украине. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:45:00+03:00
2025-02-12T16:45:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте допустил, что членство Киева в альянсе может и не быть обязательным условием мира на Украине. "Я не хочу предвосхищать события… Мы должны обеспечить Украине лучшую позицию перед переговорами о будущем этого конфликта. Итогом этих переговоров, мирного соглашения или еще какого-то формата, который будет, должно быть устойчивое решение… Мы можем обсуждать путь, как этого добиться", - сказал он на пресс-конференции перед заседанием глав минобороны стран блока, которое пройдет в Брюсселе в четверг. Он отвечал на вопрос журналистов о том, настаивают ли еще в альянсе на включении пункта о членстве Украины в НАТО в урегулирование конфликта или этот пункт будет исключен.
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В мире, Цены на нефть, Украина, Киев, Брюссель, Марк Рютте, НАТО
Рютте допустил, что членство Украины в НАТО не будет условием мира

Рютте: членство Украины в НАТО не обязательно будет условием решения конфликта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте допустил, что членство Киева в альянсе может и не быть обязательным условием мира на Украине.
"Я не хочу предвосхищать события… Мы должны обеспечить Украине лучшую позицию перед переговорами о будущем этого конфликта. Итогом этих переговоров, мирного соглашения или еще какого-то формата, который будет, должно быть устойчивое решение… Мы можем обсуждать путь, как этого добиться", - сказал он на пресс-конференции перед заседанием глав минобороны стран блока, которое пройдет в Брюсселе в четверг.
Он отвечал на вопрос журналистов о том, настаивают ли еще в альянсе на включении пункта о членстве Украины в НАТО в урегулирование конфликта или этот пункт будет исключен.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе. 3 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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В миреЦены на нефтьУкраинаКиевБрюссельМарк РюттеНАТО
 
 
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