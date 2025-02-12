https://ria.ru/20250212/chinovniki-1998758248.html
Оклад чиновников саратовского Балаково за 12 лет поднимался три раза
Оклад чиновников саратовского Балаково за 12 лет поднимался три раза - РИА Новости, 12.02.2025
Оклад чиновников саратовского Балаково за 12 лет поднимался три раза
Оклад чиновников администрации Балаковского района Саратовской области, где прокуратура потребовала отменить решение о значительном повышении зарплаты, за 12... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T05:55:00+03:00
2025-02-12T05:55:00+03:00
2025-02-12T06:04:00+03:00
балаковский район
саратовская область
балаково
общество
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САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Оклад чиновников администрации Балаковского района Саратовской области, где прокуратура потребовала отменить решение о значительном повышении зарплаты, за 12 лет повышался три раза и вырос более чем вдвое, следует из решений районного собрания депутатов. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что с января вступили в силу изменения в положение о денежном содержании муниципальных служащих Балаковского района, согласно которым размеры ежемесячных доплат за особые условия службы чиновникам составляют до 400% от оклада, при этом увеличен размер и самих окладов. Власти района пояснили, что среди повышенных ежемесячных надбавок максимальная надбавка в размере 400% предусмотрена для первого заместителя главы района, при этом такой должности нет в структуре районной администрации. Глава Балаковского района Сергей Барулин пояснял, что в декабре 2024 года районные депутаты приняли решение о повышении заработной платы сотрудникам администрации, поскольку зарплата чиновникам не повышалась с 2016 года, проводилась только ежегодная индексация в среднем на 3-4%, а в администрации наблюдается большая текучка кадров в связи с тем, что уровень оплаты труда не отвечает конкурентным преимуществам на рынке. По словам чиновника, оклад ведущего специалиста поднят с 7617 до 11248 рублей, консультанта - с 9353 до 13453 рублей, начальника отдела - с 10288 с 14672 рублей. Согласно документам Собрания Балаковского района, депутаты в декабре 2012 года утвердили решение об оплате труда лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления и муниципальных казенных учреждениях Балаковского района, определив с 1 января 2013 года оклады для чиновников районной администрации и размеры ежемесячной надбавки к их окладу за особые условия муниципальной службы. Размеры надбавок впервые пересмотрели спустя 12 лет, и с 1 января 2025 года для первого заместителя главы администрации увеличились до 200-400% к должностному окладу против прежних 200%, для остальных заместителей главы, руководителя аппарата, председателей комитетов - до 190-350% против 190%, для начальника отдела - до 130-250% против 130%, для консультанта - до 120-250% против 120%, для ведущего и главного специалистов - до 85-200% против 85%. При этом размер должностного оклада чиновников за 12 лет повышается уже в третий раз: с 1 января 2022 года, с 1 января 2024 года и последнее - с 1 января этого года. Наиболее существенный подъем оклада был в 2022 году - в 1,4-1,7 раза, в последующем они повышались в среднем на 18-21%. В целом же за 12 лет оклад чиновников администрации в среднем вырос более чем в два раза. Так, согласно решению районного собрания, с января оклад первого заместителя главы администрации достиг 25451 рубля против прежних 20987 рублей (в 2013 году - 10800 рублей), оклады остальных замов главы увеличились до 24256 рублей с 20001 рубля (в 2013 году - 10200 рублей), начальника отдела - до 14672 рублей с 12099 рублей (в 2013 году было 7200 рублей), консультанта - до 13453 рублей с 11093 рублей (в 2013 году - 6600 рублей), ведущего специалиста - до 11248 рублей с 9275 рублей (в 2013 году - 5400 рублей). Как следует из документов, все решения о повышении оплаты труда чиновникам депутаты принимали по инициативе районной администрации. Прокуратура области ранее заявляла, что в ходе проверки выявила нарушения бюджетного и антикоррупционного законодательства, потребовала отменить решение о значительном повышении зарплат чиновникам администрации Балаковского района с 1 января этого года и привлечь к ответственности виновных.
https://ria.ru/20250211/nadbavki-1998726378.html
https://ria.ru/20240902/zarplaty-1969867913.html
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балаковский район, саратовская область, балаково, общество
Балаковский район, Саратовская область, Балаково, Общество
Оклад чиновников саратовского Балаково за 12 лет поднимался три раза
Оклад чиновников Балаковского района Саратовской области за 12 лет вырос вдвое
САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Оклад чиновников администрации Балаковского района Саратовской области, где прокуратура потребовала отменить решение о значительном повышении зарплаты, за 12 лет повышался три раза и вырос более чем вдвое, следует из решений районного собрания депутатов.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что с января вступили в силу изменения в положение о денежном содержании муниципальных служащих Балаковского района
, согласно которым размеры ежемесячных доплат за особые условия службы чиновникам составляют до 400% от оклада, при этом увеличен размер и самих окладов. Власти района пояснили, что среди повышенных ежемесячных надбавок максимальная надбавка в размере 400% предусмотрена для первого заместителя главы района, при этом такой должности нет в структуре районной администрации.
Глава Балаковского района Сергей Барулин пояснял, что в декабре 2024 года районные депутаты приняли решение о повышении заработной платы сотрудникам администрации, поскольку зарплата чиновникам не повышалась с 2016 года, проводилась только ежегодная индексация в среднем на 3-4%, а в администрации наблюдается большая текучка кадров в связи с тем, что уровень оплаты труда не отвечает конкурентным преимуществам на рынке. По словам чиновника, оклад ведущего специалиста поднят с 7617 до 11248 рублей, консультанта - с 9353 до 13453 рублей, начальника отдела - с 10288 с 14672 рублей.
Согласно документам Собрания Балаковского района, депутаты в декабре 2012 года утвердили решение об оплате труда лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления и муниципальных казенных учреждениях Балаковского района, определив с 1 января 2013 года оклады для чиновников районной администрации и размеры ежемесячной надбавки к их окладу за особые условия муниципальной службы. Размеры надбавок впервые пересмотрели спустя 12 лет, и с 1 января 2025 года для первого заместителя главы администрации увеличились до 200-400% к должностному окладу против прежних 200%, для остальных заместителей главы, руководителя аппарата, председателей комитетов - до 190-350% против 190%, для начальника отдела - до 130-250% против 130%, для консультанта - до 120-250% против 120%, для ведущего и главного специалистов - до 85-200% против 85%.
При этом размер должностного оклада чиновников за 12 лет повышается уже в третий раз: с 1 января 2022 года, с 1 января 2024 года и последнее - с 1 января этого года. Наиболее существенный подъем оклада был в 2022 году - в 1,4-1,7 раза, в последующем они повышались в среднем на 18-21%. В целом же за 12 лет оклад чиновников администрации в среднем вырос более чем в два раза.
Так, согласно решению районного собрания, с января оклад первого заместителя главы администрации достиг 25451 рубля против прежних 20987 рублей (в 2013 году - 10800 рублей), оклады остальных замов главы увеличились до 24256 рублей с 20001 рубля (в 2013 году - 10200 рублей), начальника отдела - до 14672 рублей с 12099 рублей (в 2013 году было 7200 рублей), консультанта - до 13453 рублей с 11093 рублей (в 2013 году - 6600 рублей), ведущего специалиста - до 11248 рублей с 9275 рублей (в 2013 году - 5400 рублей).
Как следует из документов, все решения о повышении оплаты труда чиновникам депутаты принимали по инициативе районной администрации.
Прокуратура области ранее заявляла, что в ходе проверки выявила нарушения бюджетного и антикоррупционного законодательства, потребовала отменить решение о значительном повышении зарплат чиновникам администрации Балаковского района с 1 января этого года и привлечь к ответственности виновных.