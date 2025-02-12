https://ria.ru/20250212/chinovniki-1998758248.html

Оклад чиновников саратовского Балаково за 12 лет поднимался три раза

Оклад чиновников саратовского Балаково за 12 лет поднимался три раза - РИА Новости, 12.02.2025

Оклад чиновников саратовского Балаково за 12 лет поднимался три раза

Оклад чиновников администрации Балаковского района Саратовской области, где прокуратура потребовала отменить решение о значительном повышении зарплаты, за 12... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T05:55:00+03:00

2025-02-12T05:55:00+03:00

2025-02-12T06:04:00+03:00

балаковский район

саратовская область

балаково

общество

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САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Оклад чиновников администрации Балаковского района Саратовской области, где прокуратура потребовала отменить решение о значительном повышении зарплаты, за 12 лет повышался три раза и вырос более чем вдвое, следует из решений районного собрания депутатов. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что с января вступили в силу изменения в положение о денежном содержании муниципальных служащих Балаковского района, согласно которым размеры ежемесячных доплат за особые условия службы чиновникам составляют до 400% от оклада, при этом увеличен размер и самих окладов. Власти района пояснили, что среди повышенных ежемесячных надбавок максимальная надбавка в размере 400% предусмотрена для первого заместителя главы района, при этом такой должности нет в структуре районной администрации. Глава Балаковского района Сергей Барулин пояснял, что в декабре 2024 года районные депутаты приняли решение о повышении заработной платы сотрудникам администрации, поскольку зарплата чиновникам не повышалась с 2016 года, проводилась только ежегодная индексация в среднем на 3-4%, а в администрации наблюдается большая текучка кадров в связи с тем, что уровень оплаты труда не отвечает конкурентным преимуществам на рынке. По словам чиновника, оклад ведущего специалиста поднят с 7617 до 11248 рублей, консультанта - с 9353 до 13453 рублей, начальника отдела - с 10288 с 14672 рублей. Согласно документам Собрания Балаковского района, депутаты в декабре 2012 года утвердили решение об оплате труда лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления и муниципальных казенных учреждениях Балаковского района, определив с 1 января 2013 года оклады для чиновников районной администрации и размеры ежемесячной надбавки к их окладу за особые условия муниципальной службы. Размеры надбавок впервые пересмотрели спустя 12 лет, и с 1 января 2025 года для первого заместителя главы администрации увеличились до 200-400% к должностному окладу против прежних 200%, для остальных заместителей главы, руководителя аппарата, председателей комитетов - до 190-350% против 190%, для начальника отдела - до 130-250% против 130%, для консультанта - до 120-250% против 120%, для ведущего и главного специалистов - до 85-200% против 85%. При этом размер должностного оклада чиновников за 12 лет повышается уже в третий раз: с 1 января 2022 года, с 1 января 2024 года и последнее - с 1 января этого года. Наиболее существенный подъем оклада был в 2022 году - в 1,4-1,7 раза, в последующем они повышались в среднем на 18-21%. В целом же за 12 лет оклад чиновников администрации в среднем вырос более чем в два раза. Так, согласно решению районного собрания, с января оклад первого заместителя главы администрации достиг 25451 рубля против прежних 20987 рублей (в 2013 году - 10800 рублей), оклады остальных замов главы увеличились до 24256 рублей с 20001 рубля (в 2013 году - 10200 рублей), начальника отдела - до 14672 рублей с 12099 рублей (в 2013 году было 7200 рублей), консультанта - до 13453 рублей с 11093 рублей (в 2013 году - 6600 рублей), ведущего специалиста - до 11248 рублей с 9275 рублей (в 2013 году - 5400 рублей). Как следует из документов, все решения о повышении оплаты труда чиновникам депутаты принимали по инициативе районной администрации. Прокуратура области ранее заявляла, что в ходе проверки выявила нарушения бюджетного и антикоррупционного законодательства, потребовала отменить решение о значительном повышении зарплат чиновникам администрации Балаковского района с 1 января этого года и привлечь к ответственности виновных.

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https://ria.ru/20240902/zarplaty-1969867913.html

https://ria.ru/20250210/shtrafy-1998446564.html

балаковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

балаковский район, саратовская область, балаково, общество