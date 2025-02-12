https://ria.ru/20250212/buri-1998681947.html

Магнитные бури сегодня: геомагнитная обстановка на 12 февраля 2025 года

Магнитные бури сегодня: геомагнитная обстановка на 12 февраля в Москве и городах России

Магнитные бури сегодня: геомагнитная обстановка на 12 февраля 2025 года

Магнитные бури возникают при изменении скорости солнечного ветра, который достигает Земли и влияет не ее магнитосферу. Какая геомагнитная обстановка сейчас,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Магнитные бури возникают при изменении скорости солнечного ветра, который достигает Земли и влияет не ее магнитосферу. Какая геомагнитная обстановка сейчас, будет завтра, через три дня, расписание и график по часам. Календарь магнитных бурь на неделю - в материале РИА НовостиМагнитные бури на сегодняМагнитные бури - возмущения магнитного поля Земли, вызванные активностью Солнца. Они возникают, когда в результате солнечных вспышек или выбросов корональной массы в космос попадают потоки заряженных частиц (солнечный ветер). Эти частицы взаимодействуют с магнитосферой Земли, вызывая её резкие колебания, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.Есть мнение, что магнитные бури оказывают влияние на самочувствие людей.Научные данные по этому вопросу противоречивы, но есть несколько теорий и наблюдений.Некоторые исследования связывают магнитные бури с увеличением числа обращений за медицинской помощью из-за головных болей, скачков артериального давления, нарушений сна и обострений хронических заболеваний (например, сердечно-сосудистых).Предполагается, что колебания магнитного поля могут влиять на кровообращение, вязкость крови и работу нервной системы, особенно у метеочувствительных людей.Стресс и тревога, вызванные ожиданием “неблагоприятных дней”, могут усиливать субъективное восприятие симптомов (эффект ноцебо).Многие учёные считают, что доказательства влияния магнитных бурь на здоровье недостаточно убедительны. Критики отмечают, что большинство исследований носят наблюдательный характер и не учитывают другие факторы (например, изменения погоды, стресс).Однако метеочувствительным людям во время электромагнитных бурь эксперты рекомендуют:12 февраля, по прогнозам синоптиков, геомагнитное поле будет спокойным.Прогноз магнитных бурь на неделюВ феврале 2025 года ожидается два повышения магнитной активности до незначительного уровня, последний зимний месяц не будет испытывать метеозависимых людей на прочность и обещает быть спокойным:Кр - планетарный индекс K, используется для оценки уровня геомагнитной активности и варьируется от 0 до 9. Чем выше значение, тем сильнее геомагнитная буря.

https://ria.ru/20250210/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20250210/solntse-1998320616.html

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земля